V centru Chodska se na nadhazovací kopec k prvnímu zápasu postavil benjamínek týmu Jiří Hikl a nevedl si vůbec špatně. Ze začátku skomírající ofenzívu Blesku dokázal udržet ve hře a za necelých šest odházených směn obdržel pouze jeden vlastní doběh. Zbytek zápasu odházel Michal Kubina, který také dokázal domácí držet zkrátka, a Blesku tak umožnil zvítězit i přes slabší výkon na pálce. Catcher Zdeněk Machačka se blýskl v útoku, když si připsal čtyři úspěšné odpady ze čtyř příležitostí.

CHYBĚLI NADHAZOVAČI

Ve druhém utkání se již velmi projevil nedostatek nadhazovačů Domažlic. Jablonečtí baseballisté se však nenechali ukolébat pomalejším tempem hry, disciplinovaně získávali mety zdarma a tvrdými odpaly stahovali doběhy. První home run Blesku letošní sezóny si připsal Jakub Uhnavý, kterého následovali František Musil a Tomáš Ševčík, pro kterého šlo o premiérový odpal za plot v barvách Jablonce.

I v obraně podal Blesk přesvědčivější výkon než v prvním utkání, a pomohl tak Karlu Riedlovi, který na nadhazovacím kopci udržel v průběhu čtyř směn čisté konto.

CHYBY MUSÍ ZMIZET

Poslední inning odházel Jonáš Výbora a ani on neobdržel žádné doběhy. Jablonečtí tak po pěti směnách zvítězili pohodlným náskokem 32:0.

„Do Domažlic jsme jeli s jasným cílem odvézt si dvě vítězství. To se nám podařilo, ale bohužel se to neobešlo bez několika chyb, jak v útoku, tak v obraně. Jsme ale na samotném začátku sezóny, a tak z toho nechceme vyvozovat žádné velké závěry, jen se z chyb musíme poučit a do budoucna je eliminovat,“ hodnotil vstup do sezóny Michal Kubina, jeden z nejzkušenějších hráčů Jablonce.

KONEČNĚ HRAJÍ DOMA

K dalším zápasům nastoupí Blesk v sobotu 6. dubna, kdy v moravské metropoli vyzve tamní Hroch Brno. „Do svých kalendářů si ale už zaznamenejte datum 14. dubna, kdy se jablonečtí baseballisté poprvé v letošním ročníku 1. ligy představí na domácím Ash Fieldu.

Utkáme se s choceňskými Orly. Zápas to nebude jednoduchý, ale máme výhodu domácího prostředí. Chceme vyhrát,“ vzkazují hráči Blesku svým věrným fanouškům a věří, že jim i nadcházející sezóně zachovají přízeň a budou je podporovat v co nejlepších výkonech.

Matyáš Fous