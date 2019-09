MATYÁŠ FOUS

Do prvního utkání vstoupili lépe jablonečtí, kteří hned v první směně dvakrát skórovali. Domácí první doběh zaznamenali až ve třetím inningu, avšak o dvě směny později se zásluhou dalších dvou doběhů dostali do vedení 3:2. Blesk na sebe však s odpovědí nenechal dlouho čekat a dvěma tříbodovými směnami se vrátil do vedení. Do konce zápasu již došlo pouze ke kosmetickým úpravám skóre, a Blesk se tak mohl radovat z výhry 9:5. Za zmínku stojí především výkon Lukáše Roubíčka na nadhazovacím kopci, který odházel necelých osm směn a soupeře nepustil k žádnému výraznějšímu tlaku. Home runem se navíc blýskl Zdeněk Machačka.

Druhý zápas začal o poznání opatrněji a skóre se poprvé měnilo až na začátku čtvrté směny, kdy si dva doběhy připsal Blesk. Ještě v druhé polovině inningu však domácí vyrovnali. Stejný scénář se opakoval o směnu později, akorát tentokrát šlo o tři doběhy na obou stranách. Obrany obou týmů se činily, a tak již do konce základní hrací doby nedošlo ke změně skóre. O vítězi tak musely rozhodnout až extra směny. Blesk do desátého dějství vstoupil velmi slibně, když si připsal tři doběhy a ke zisku titulu mu tak stačilo zaznamenat tři outy a obdržet maximálně dva body. Zarputilý Klasik však i napotřetí dokázal zápas vyrovnat a poslat ho do jedenácté směny. Divácky velmi atraktivní utkání se v tu chvíli hrálo přes tři a půl hodiny a celé hřiště se pomalu ale jistě začalo halit do tmy. Za ztížené viditelnosti, avšak samozřejmě stejné pro oba týmy, se jabloneckým baseballistům již po čtvrté v utkání podařilo dostat do vedení, tentokrat dvoubodového. Domácí Klasik však za skvělé podpory domácího publika i počtvrté dokázal vyrovnat a nakonec i zaznamenat vítězný doběh. Téměř čtyřhodinová bitva tak konečně dospěla ke svému, bohužel pro Blesk, hořkému konci.

„Je pro nás velmi důležité, že jsme ve Frýdku-Místku vyhráli první utkání. Rozhodně nás ale mrzí, že jsme nedokázali vyhrát dvakrát. Vítězství v druhém zápase jsme měli opakovaně ve svých rukách, ale vedení jsme nikdy nedokázali udržet. Celá série je zatím nesmírně těsná, a tak by si pátý zápas v Jablonci neměl nikdo nechat ujít,“ komentoval průběh finálové série Michal Kubina.

Stejně jako v Jablonci o týden dříve si oba týmy i tentokrát připsaly po jednom vítězství a o tom, kdo se stane mistrem 1. Ligy tak rozhodne až patý zápas. Ten se odehraje v sobotu 28. září na Ash Fieldu.