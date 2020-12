Jablonec n. N. - Basketbalistkám TJ Bižuterie už chybí společné tréninky. Díky koronaviru přišly také o souboje v soutěžích.

Trénují samy. | Foto: Dagmar Březinová



„Příprava je na důvěře. Děvčata trénují podle individuálních plánů. Soutěže byly pozastavené. Musí posilovat doma, to už mají zmáklé. Já jim posílám odkazy na různá cvičení. Píší si tréninkové deníky. Zatím pro nás platí zákaz společných tréninků v tělocvičně. Snad teď by mohla přijít nějaká změna, která by nám umožnila sejít se a hrát,“ uvedl trenér jabloneckých basketbalistek Jan Čmejrek z jabloneckého Sportovního gymnázia Dr. Randy. Podle aktuálních pokynů k uvolňování opatření bude kouč muset tréninky ale přeorganizovat tak, aby se nemíchaly třídy, pokud jsou to hráčky z gymnázia.