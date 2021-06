Než vypukla koronavirová pauza, tak oba týmy U17 i U19 trenéra Honzy Čmejrka ve svých ligách postoupily do nadstavby. V ní se hrálo tak, že první dva týmy postupovaly do baráže o nejvyšší dorosteneckou soutěž.

"A teď se federace rozhodla, že dá šanci a rozšíří nejvyšší soutěž o dva týmy. A my jsme pozvaní do baráže. V hale na Podhorské pořádáme 12. a 13. června turnaj každý s každým. Už se přihlásilo pět týmů z republiky. Dva nejlepší z těch pěti postupují do nejvyšší soutěže juniorek," informoval o první akci po dlouhé době Jan Čmejrek.

A za týden potom budou hrát jablonecká děvčata venku. "19. a 20. června jedeme s kadetkami, U 17, do Prostějova. Tam se turnaj hraje jiným způsobem, dvoukolově, až se do zápasu o ligu probojují dva nejlepší. Mám z toho velkou radost," zdůraznil trenér.