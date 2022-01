Jednou, téměř náhodou a jako naprostý neběžec, absolvoval jeden ze závodů série Spartan Race. A zcela tomuto sportu propadl: „Zjistil jsem, že běhání pro mě není problém a naopak mě baví. Navíc mi vyhovuje, že jen nezvedám činky, ale dělám aktivní sport.“ Rudolf se živí jako osobní trenér ve fitku a ve svém volném čase běhá a trénuje na překážkové závody. Podobný závod mu ale chyběl v okolí Liberce. A tak se, společně s partou podobně nadšených lidí, rozhodl v roce 2018 uspořádat Bedřichovského Bastarda, celou sérii běžeckých překážkových závodů. „A když už pořádám závod, tak rovnou ten nejdrsnější v okolí!“ tvrdil tehdy Ruda. A platí to dodnes.

DUBNOVÁ PREMIÉRA

V dubnu 2018 měl Bedřichovský bastard premiéru. Tehdy se na startu sešlo několik desítek lidí. A pořadatel byl z takové účasti nadšený.„Byl to můj nápad. Celý život dělám, kulturistiku, zvedám činky a působím jako osobní trenér. Pocházím z Prahy, ale Liberecko a Jablonecko mi přirostlo k srdci. Jsem tady přes deset let a moc se mi tady líbí,“ prozradil na sebe autor Bastarda.Měl potřebu vyměnit kulturistiku za jinou aktivitu. Začal běhat různé závody, včetně extrémních. A protože za nimi musel jezdit po celé republice, vzal si do hlavy, že podobnou akci připrav a nabídne přímo na Bedřichově. „Bylo náročné získat všechna potřebná povolení, zvláště, když jsem se rozhodl zorganizovat Bastarda v srdci Jizerských hor,“ uvedl. Musel zajistit nejen povolení a potřebná razítka, ale také zázemí pro závodníky. „Po doběhnutí do cíle tak náročného závodu musí mít prostor, kde se ohřát, usušit v případě nepříznivého počasí a samozřejmě taky občerstvit. To k takové akci patří,“ dodal Ruda Pinkas.

JE TO MOJE MIMINKO

Bedřichovský bastard je jeho dítě. „Je to moje miminko, vedle kompletní organizace jsem také autorem trati. Ta první, premiérová, byla dlouhá sedm kilometrů a na závodníky na ní čekalo patnáct náročných překážek. U nich byli dobrovolníci a těm, kteří je nezdolali, udělali zářez na tvář,“ popsal průběh extrémního závodu hlavní organizátor a vysvětlil, že zářez byl pouze tužkou nikoliv „na krev“.„V cíli jsem mu pak zářezy spočítal a on musel absolvovat podle jejich počtu ještě trestná kolečka,“ zavzpomínal na průběh a zdolávání trati Rudolf Pinkas. Podle něho si účastníci na první trati prvního Bastarda pořádně mákli. „Nejtěžší byl tunel pod parkovištěm, kde nebylo vidět na krok a museli se držet nataženého lana,“ popsal jednu z překážek.

V NOCI BĚŽELI POPRVÉ

Víkendový Bastard (15. ledna 2022) byl noční. Poprvé si na startu závodníci nasadili čelovku a vyrazili z bedřichovského stadionu hned hezky do kopce. A tentokrát jich na startu stálo přes dvě stě. A to ještě hodinu před startem hlavního závodu, Ruda Pinkas předával ceny v kategoriích mládeže. Takže účast byla několikanásobně vyšší, než v roce 2018.Atmosféra v prostoru startu panovala výborná. I když lehce přituhovalo, o legraci nebyla nouze. A mezi tím vším a to všechno zase, s úsměvem na tváři, řídil a moderoval zakladatel a otec série extrémních závodů, běžec, kulturista a sportovec tělem i duší, Ruda Pinkas.