Do lyžařské stopy vyrazilo o víkendu na Bedřichově přes šest set lyžařů. Účastníci Bedřichovského nočního marathonu jeli s čelovkami. Program byl nabitý už od pátečního večera. A počastí tentokrát prověřilo jak závodníky, tak fanoušky a diváky.

Bedřichovský noční maraton | Foto: Dagmar Březinová



17. sezóna ČEZ SkiTour pokračovala druhou zastávkou v srdci Jizerských hor. Bedřichovský Night Light Marathon 2024 rozzářil lesy Jizerských hor 26. a 27. ledna. Program odstartoval v pátek večer závody Volkswagen volnou technikou na 17,5 a 30 km. Sobotní závodní den zahájily odpolední dětské závody Mini SkiTour. Večer pak patřil závodům klasickou technikou na 30, 17,5 km a závod ČT 10 km. Zejména páteční počasí v Bedřichově prověřilo každého závodníka. Akce se účastnilo i mnoho významných tváří českého sportu - Martin Koukal, Zuzana Kocumová, Marcela Joglová i Petr Knop.

První startovní výstřel Bedřichovského Night Light Marathonu 2024 zazněl v pátek po 18. hodině, kdy se na trať vydali závodníci delší 30kilometrové trasy. Tu ovládl Petr Knop z eD system Silvini Teamu, který projel cílem s časem 01:21:00 a navazuje tak na dvojnásobné vítězství na Horních Mísečkách. V ženách zvítězila německá závodnice Kathrin Müller s časem 1:51:51.

Na trať vyjedou s čelovkami. Odstartuje Bedřichovský Night Light Marathon

O patnáct minut později, v 18:35 se vydali do lesů Jizerských hor i závodníci kratší 17,5 km trasy. Sedmnáctku ovládl bývalý reprezentant Martin Koukal s časem 00:49:42 a přesně minutovým náskokem před Jakubem Grafem, který obsadil druhou příčku. „Úplně jsem nešel na start vyhrát, poměrně mě to překvapilo. Trasa byla v pohodě, rychlá a zrnitá,“ popisoval Koukal po příjezdu do cíle. V kategorii žen projela cílem jako první Kateřina Moravcová z eD system Silvini Teamu. Celkově třetí ženou a zároveň první v kategorii Z39 skončila děčínská kajakářka Kateřina Zárubová: „Bylo to skvělé! Chtěla bych moc poděkovat organizátorům za skvělou přípravu tratě v těchto náročných podmínkách. Běžky jsou pro nás kajakáře velmi důležitou součástí zimní přípravy,“ referovala Kateřina v cíli.

Sobotní závodní den byl zahájen dětskými závody Mini SkiTour. První startovní výstřel zazněl v 16 hodin, kdy se na svou 300 metrů dlouhou trať vydali nejmladší běžkaři a běžkařky do pěti let. Mini SkiTour pokračovala závody na distancích 500 metrů a 1, 2 a 4 kilometry podle věku. „Jelo se mi dnes opravdu dobře, příští rok pojedu určitě zase,“ pochlubila se nám po průjezdu cílovou bránou vítězka 2kilometrové tratě Michaela Kráčmarová.

I odpolední závody se nesly v duchu klasiky. Jako první se do lesů Jizerských hor vydali závodníci nejdelší, 30kilometrové distance. Pro vítězství si dojel Petr Knop s časem 1:16:20 a pokračoval tak ve vítězné sérii na ČEZ SkiTour. Kategorii žen ovládla bývalá reprezentantka Zuzana Kocumová. Na trati na 17,5 kilometrů projel cílem první Michal Dobrovský v čase 00:50:34. Nejrychlejší ženou v cíli byla Kateřina Moravcová.

Jako poslední odstartoval závod na 10 kilometrů klasicky s Českou televizí. Na té zvítězil Vojtěch Malina z TJ Hradiště: „Bylo to parádní, trať byla rychlá a všude bylo sněhu dostatek. Mou taktikou bylo začít co nejrychleji a udržet to. Většinu trasy jsem jel sám, roztrhalo se to už na začátku,“ popisoval Malina. Na trati byla i Marcela Joglová: "Hodně se těším na tuhle unikátní noční jízdu, bude to moje premiéra," popsala nám na startu desítky, na které si dojela pro druhou příčku v ženách.

I přes aktuálně panující zhoršené sněhové podmínky se pořadatelům z Jizerské o.p.s. podařilo připravit tratě ve skvělé kondici pro oba závodní dny. Většina závodů Bedřichovského Night Light Marathonu byla vedena po okruhu T-Mobile Magentové stopy. Ze startu na bedřichovském stadionu putovali lyžaři k loveckému zámečku na Nové Louce a dále ke sklářské osadě Kristiánov. Odtud je čekalo strmé stoupání pod sedlo Holubníku. Druhá část okruhu je víceméně rovinatá a klesající. Po projetí kolem ikonického kiosku Hřebínek a návratu na Novou Louku odbočili závodníci sedmnáctky do cíle na stadion, zatímco třicítkáře čekalo ještě jedno kolo.

Během závodního víkendu bylo pro závodníky i diváky připraveno komfortní zázemí na vysoké úrovni. Velký vyhřívaný stan od Skupiny ČEZ a T-Mobile nabídl příjemné prostředí pro sledování výsledků, relaxaci i zábavné vyžití v ČEZ Energy zóně. O doprovodný program se postarala také ORLEN zóna se sportovními aktivitami. Po slavnostním vyhlášení vítězů byla také v obou závodních dnech vyhodnocena tombola, kde byl hlavní cenou pobyt v horském Resortu Aldrov na 2 noci.

„Tohoto oblíbeného nočního závodu se účastnilo 620 lyžařů napříč generacemi od hobíků po reprezentanty. Těšíme se, až se potkáme se závodníky na dalších zastávkách 17. sezony ČEZ SkiTour – přístí víkend pokračujeme Orlickým maratonem a o týden později se do Jizerských hor vrátíme na legendární Jizerskou 50,“ shrnuje za organizátory David Douša z pořádající agentury RAUL.

TERMÍNY ČEZ SKITOUR 2024:

Horní Mísečky, Krkonoše

13. - 14. 1. 2024

Bedřichovský Night Light Marathon,

Jizerské hory

26. - 27. 1. 2024

Orlický maraton, Deštné v Orl. horách

3. - 4. 2. 2024

ČEZ Jizerská 50

8. - 11. 2. 2024

JeLyMan, Jeseníky

24. - 25. 2. 2024

Bieg Piastów, Jakuszyce

1. - 3. 3. 2024

Harrachov, Krkonoše

8. - 9. 3. 2024