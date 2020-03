/FOTO/ Mine strom, vyhne se záhonu a přeskočí kořen. Takhle pořád dokola. Jan Schulhof si v nouzovém stavu vymyslel netradiční zábavný projekt. Běhá po zahradě, na čas a dokonce proti soupeřům!

Jan Schulhof si v nouzovém stavu vymyslel netradiční zábavný projekt. | Foto: Archiv Jana Schulhofa

„Nejsem typ člověka, co by seděl na gauči,“ říká 31letý nadšenec z Turnova. Schulhof odmalička sportoval – dělal atletiku za liberecký klub, jezdil na kole a našel se v orientačním běhu. Dnes patří mezi českou elitu (25. v národním žebříčku, který čítá více než tisíc dalších borců v jeho věkové kategorii). Jenže co dělat, když nesmíte do lesa? Omezení jsou daná.



„Běhám do práce, běhám z práce. Celkem necelých deset kilometrů,“ líčí. Jenže ani to nestačilo. A pak, před pár dny, dostal nápad - bude se prohánět po zahradě. Zapojí do toho své kamarády a další závodníky přes facebook. Tak vznikl projekt Běhej zahrady 2020.