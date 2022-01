,,Vzpomínám na to rád, byl to asi nejlepší závod v kariéře. Škoda, že jsem po sjezdu nebyl ve třicítce, ve slalomu bych měl zákonitě ještě větší šance na lepší výsledek. Ale i tak to dopadlo skvěle. Šel jsem do toho stylem buď, anebo. Vyplatilo se.“ Zimní olympiáda se blíží. A Ondra svým fanouškům na sociálních sítích dává na vědomí, že je na bodech v Evropském poháru! Ze slalomu v německém Berchtesgadenu přijel spokojený. Na Evropském poháru se mu podařilo vybojovat 23. místo. A tím vyrovnal svůj nejlepší slalomový výsledek v této soutěži.

ZÁDA UŽ JSOU V POHODĚ

Ondřeje zvaného Gerba v nedávné minulosti trápila záda. „To už je naštěstí v pohodě, ale teď jsem si zase zvrtnul kotník. Byl jsem v lese běhat se psem a sklouzl po kořeni stromu. Musel jsem mít dva týdny pauzu. Nijak mě to na lyžích nelimituje, maximálně tak jen když lezu do lyžáky, je to pořád ještě trochu napuchlé. Tak jím wobenzymy.“ Potřeboval zajet do patnáctky, aby se v boji o Olympiádu dostal na lepší pozici. Ale to by musel ve druhém kole trochu více zariskovat, což bylo spojené s vysokým rizikem výpadku, který si naopak kvůli Olympiádě nemohl dovolit. „Takto jsem zabodoval, což bylo důležité a také jsem si v kvalifikaci na ZOH pomohl s FIS body ve slalomu.

RYCHLE, ALE OPATRNĚ

Ne, že bych druhé kolo nejel naplno, ale jedno místo jsem si cíleně pohlídal, abych v něm neudělal stejně velkou chybu jako předchozí závod,“ říká Ondra. „Je to poprvé, co jsem se dostal v Evropského poháru po prvním kole do třicítky, takže na sklonku kariéry je to posun.“Nyní se chystá na další ‚lov’ olympijských bodů. „Potřebuji zajet dobrý obřákový výsledek, takže pojedu do Kranjske Gory, kde se konají závody FIS, které by měly být dobré. A pak zamířím zřejmě do nedalekého Tarvisia na Evropský pohár ve sjezdu. Chci bodovat a získat druhé body v EP potřebné pro nominaci na ZOH,“ má jasný plán úspěšný Jablonečák.