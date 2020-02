"Stojka nebyla jednoduchá, ten tlak jsem cítil a poslední ránu s náhradním nábojem prodýchával dvakrát víc, abych to s jistotou trefil. Naštěstí jsem to zvládl a v posledních dvou kilometrech už jsem si věřil," nechal se po závodu slyšet český finišman Michal Krčmář.

Za výborným výkonem českých biatlonistů stála především rychlá a přesná střelba. Kristejn Puskarčíková a Krčmář se na střelnici mýlili jednou, Moravec s Davidovou nechybovali. Češi tak zapsali nejlepší střelecký výkon ze všech štafet.

The first ?of #antholz2020 are being awarded! Well done to the new world champions in the mixed relay ??!

Join the ceremony live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/q63OUGY0cM