Postěžovala si, že závod v Jablonci pro ni jednoduchý nebyl, protože už pravidelně netrénuje. „Bez tréninku to jde těžko. Naposledy jsem střílela někdy na podzim.“ Jitka si ještě navíc prodloužila závod o dvě krátká kola, protože pořadatelé připravili délku trati jen v rámci sněhových podmínek a některé části jeli závodníci i dvakrát. Museli si pečlivě kola počítat a pak včas zajet na střelbu.

„Jela jsem něco navíc. Ale to zase není tak strašné, když ráda lyžuju. Alespoň jsem si zalyžovala,“ komentovala svoji zajížďku s úsměvem bývalá úspěšná biatlonistka.

Teď se vrátila ke svému pedagogickému povolání a učí. A své bohaté biatlonové zkušenosti předává mladým. „Trénuju dorost SKP Kornspitz. Dnešní závod také jedou. Několikrát jsme se potkali na trati. Doufám, že se za mne nebudou stydět, protože jsem se dneska vůbec netrefila,“ smála se Jitka.

Pojedou další závody

Se svými svěřenci má nabitý kalendář a v plánu řadu dalších závodů, kterých se chtějí zúčastnit. „Jedeme například do Letohradu, potom na Mistrovství republiky do Nového Města nad Metují. Uvidíme, jestli to ale dovolí sněhové podmínky, jestli to nebudou pořadatelé rušit.“

Jitka s nimi trénuje dvakrát v týdnu, k tomu učí a studuje angličtinu. Určitě ale ráda vzpomíná na roky strávené v reprezentaci. Jako bývalá profesionálka chválila dobře připravenou trať. „Je výborná, všichni jsou vděční organizátorům, jak tady makaj. To totiž stojí velké úsilí. Na tu bídnou letošní zimu jsou tady super podmínky,“ chválila dílo organizátorů z SKP Kornspitz Jablonec.

V Ruhpoldingu uspěla

V sezóně 2014/2015 ve sprintu v německém Ruhpoldingu dojela desátá. Poprvé a naposledy ve své kariéře si zajistila start v hromadném závodě žen. Dojela na 26. místě, nejlepší individuální výsledek ve SP.