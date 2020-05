Ondra Rybář vystřídá na postu trenéra Zdeňka Vítka, který ale nekončí, jen se přesune k B týmu mužů. Pro oba to není žádná novinka. Už před dvěma roky se na této výměně dohodli a přišel čas ji zrealizovat. „Zdeněk Vítek bude mít přece jen trochu volnější program než u A týmu a víc času na rodinu, tak jak to chtěl. Asistentem Ondry Rybáře se stane u A týmu Aleš Ligaun. Ten si už tento post v minulosti vyzkoušel, v uplynulé sezoně vedl B tým. Jinak se žádné další personální změny nekonají. U žen a juniorů zůstávají trenéři stejní,“ dodal šéf biatlonistů v Jablonci.

Kariéru ukončila před několika týdny také Veronika Vítková, která se připravuje na úlohu maminky. K Markétě Davidové, Evě Kristejn-Puskarčíkové, Lucii Charvátové a Jessice Jislové by se měly na pohárových štacích příští sezony přidávat juniorky Tereza Vinklárková a Tereza Voborníková. Ta si v uplynulé sezóně vedla velmi dobře. Byla i účastnicí mistrovství světa v Anterselvě a už si tak nejvyšší biatlonovou úroveň oťukala.

„Je načase, aby se oťukávaly. Neodjedou za reprezentační družstvo žen ale určitě celou sezónu. Jejich vrcholem bude juniorské mistrovství světa. Ale už počítáme s tím, že budou zkoušet seniorské soutěže spolu s dalšími reprezentanty,“ dodal Jan Matouš.

Zhodnocení uplynulé sezóny nejen v repre týmu, ale i v dalších kategoriích, které mají základnu v jabloneckém SKP, bylo pozitivní. „Z mého pohledu nebyla uplynulá sezóna vůbec špatná. Máme dvě medaile z mistrovství světa, které nám udělaly velkou radost. A výsledky juniorů byly také velmi dobré. Škoda, že nemohli ještě absolvovat mistrovství Evropy, které už korona krize zastavila. Závody byly zrušené a museli se vrátit domů. I tak jsou ale dosažené výsledky velkým příslibem jak dorostenců, tak juniorů,“ dodal vedoucí biatlonového střediska.

Biatlonisté trénují v domácích podmínkách, které jsou vyhovující a nejsou příliš dotčené aktuální virovou pandemií. Muži, junioři a áčko žen využívá domácí biatlonovou střelnici a okolí Jablonce. Aby přece jen ale vyměnili domácí prostředí, mohou se letos vypravit ještě pouze do Nového Města na Moravě nebo do Letohradu. Tam mají k dispozici také velmi slušné tréninkové podmínky. Na žádnou zahraniční přípravu se nekchystají.



Juniorky a B tým žen už do Letohradu odjel. „Oproti jiným sportům jsme na tom ještě hodně dobře. Nestěžujeme si, zatím se nás aktuální situace dotýká minimálně,“ uvedl bývalý úspěšný biatlonista. A kdy a jak se reprezentační družstvo žen uvidí se svým norským trenérem Egilem Gjellandenem? „Karantény, které po vycestování hrozí, jsou obrovským problémem. V minulé sezóně trenér taky byl u družstva ve čtrnáctidenních blocích. V kontaktu je s nimi ale stále. Trénovat se dnes dá i na dálku. Ženy mají tréninkové plány a trenér s nimi komunikuje přes sociálně sítě, on line. Dnes už to není žádný problém, naopak, je to běžné. Teď na začátku přípravy, kdy se biatlonisté rozjíždějí a zaměřují se více na objem, to ničem neškodí,“ zdůraznil Jan Matouš.

A kdy se dočkají prvního závodu? První akci, která se měla konat už 13. června v jabloneckém biatlonovém areálu, závod biatlonistů na horských kolech, zatím jablonečtí pořadatelé zvažují, zda vůbec pořádat.. „S odřenýma ušima bychom se asi dostali do stanovené hranice sto lidí. Ovšem museli bychom eliminovat diváky. A tento úvodní závod měl být naopak určený pro veřejnost. Takže jsme na vážkách, možná se rozhodneme pro pozdější termín. Jsme opatrní. Případná čtrnáctidenní karanténa, to už by pro nás problém byl,“ zamyslel se nad rizikem Jan Matouš. Biatlonisté si musí teď svoje zdraví hlídat.