Biatlonisté SKP Kornspitz Jablonec, reprezentanti České republiky se chystají na první start letošní sezóny. O přípravě a závodnících řekl více Jan Matouš, vedoucí jabloneckého střediska biatlonistů.



RESPEKTUJÍ NAŘÍZENÍ

„Biatlionisté mají za sebou několik výcvikových táborů, muži například jeden takový na Pokljuce. Musíme čekat, co nařídí země, do kterých mají vycestovat, jaká opatření tam budou platit. Plánovali jsme Norsko, budou tam závody, které nám měly posloužit jako test. Ale strávili bychom deset dní v karanténě, což by výrazně zkomplikovalo přípravu. Teď se snažíme zařídit všechno tak, abychom mohli odjet do Švédska,“ vysvětlil situaci mezi biatlonisty před několika dny Jan Matouš.



BEZ TRÉNINKU TO NEJDE

Závodníci trénovat potřebují. Současná situace není pro ně vůbec jednoduchá. „Do poslední chvíle nevíme, co pro nás bude platit v zahraničí. Velmi často se podmínky mění. A zvláště Norové je mění ze dne na den,“ uvedl Matouš z jabloneckého SKP.



KDO HÁJÍ NAŠE BARVY?

Mezi ženami nebude chybět naděje největší, úspěšná v minulých sezónách, Markéta Davidová. Spolu s ní budou Českou republiku reprezentovat Lucie Charvátová, Eva Puskarčíková, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková, Klára Polednová, Petra Suchá.

V týmu mužů se pozornost určitě soustředí na Michala Krčmáře, Ondřeje Moravce, Jakuba Štvrteckého, Adama Václavíka i Tomáše Krupčíka. A dobré výkony určitě předvedou také, Milan Žemlička, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Tomáš Mikyska, Jonáš Mareček.



POJEDOU DVA V JEDNOM

Světové poháry absolvují biatlonisté podle plánu. Ale jedna změna, jak upozornil Jan Matouš, je letos čeká. „Zredukovaly se počty závodů, v jednom místě se pojedou vždy dva světové poháry.

Jedno je už jisté. Mistrovství světa se pojede v Pokljuce,“ zdůraznil Matouš.



PRÁZDNÉ TRIBUNY

I přes všechna aktuální opatření se přece jen coronavirus na biatlonistech nepodepsal tak, jako na některých dalších sportech.

„Jezdíme venku, neměli bychom se zase hned tak nakazit. V hotelech a na tréninku budeme dodržovat to, co pořadatelská země stanoví. Například každá výprava bude bydlet v hotelu na jednom patře. Nesmějí se potkávat rozhodčí se závodníky a samozřejmě se všechny závody uskuteční bez diváků. Na tom se, bohužel, hodně prodělá. Máme na to všechno letos podrobný manuál,“ popsal blížící se sezónu Jan Matouš.



ZMĚNA V SERVIS TÝMU

Na novou sezónu se nepřipravují jen biatlonisté, ale také pozměněný servisní tým. Český servis ve Světovém poháru nově povede Milan Faltus, jehož pravou rukou bude Vojtěch Prášil. V IBU Cupu bude za přípravu lyží zodpovědný Tomáš Schindler.