Původně se měla konat na jabloneckém kolečku, kde už závodníci dvě ze seriálu absolvovali. Ale nakonec se pořadatelé rozhodli pro Tanvald a osvědčenou kotlinu.O medaile na tratích Tanvaldské kotliny bojovali jak dvouleté děti na odrážedlech, tak už zkušení borci.„Pro dospělé jsme připravili přibližně desetikilometrovou trať, kterou musí zajet v určitém čase podle náročnosti okruhu. Dnešní trať připravil Vláďa Karásek. Zítra mají závodníci možnost zúčastnit se dalších závodů v Turnově, které budou zase úplně jiné, spíše po rovinách, kolem rybníka, projedou i nádvořím pivovaru. Je to spíše cyklokrosové, trochu jednodušší než tady, kde musí překonávat kameny a další překážky na trase.“Honza Němec potvrdil, že o cyklistiku zájem je, ať mezi mládeží, tak i mezi dospělými.

Za North Bike Club jezdí cyklisté z celého jabloneckého okresu. A na akce, které klub pořádá, přijíždějí z celého kraje, i z různých koutů republiky. „O cyklistiku zájem zatím neopadl. Ale není to úplně nejlevnější sport, i když si myslím, že jsme třeba levnější než hokej. Máme radost, že jízda na kole neztratila svoje příznivce jako třeba jiné sporty.“Pořadatelé hned v neděli organizovali i akci v Turnově a ještě další mají během následujících dvou měsíců před s sebou.

„Další závody mohou zájemci navštívit například ve Frýdlantu, pak se zase vrátíme do Tanvaldu a v září končíme na Ještědu. Dětské MTB Cupy nebývají o školních prázdninách, ale jeden letos přece jen zorganizujeme, a to ve Vratislavicích. Plán závodů najdou zájemci na našich webových stránkách. Honza Němec sám na kole závodil. Dnes už jsou ale kola jeho zaměstnáním, protože je majitelem obchodu s koly.

„Mne cyklistika živí, jsem mezi koly od rána do večera,“ dodal s úsměvem. A na otázku, kolik stojí kvalitní závodní kolo, dal jasnou odpověď. „Když má být závodní a kvalitní, bavíme se o sto tisíc a výš. Určitě se dá něco vymyslet i o dvacet, třicet tisíc levnější, ale pokud už někdo závodí ve světovém poháru, tak to může být i tři sta tisíc. Výhoda u cyklistiky je taková, že si může každý koupit i tak kvalitní a drahé kolo, se kterým borci závodí na světovém poháru, na rozdíl třeba běžkařů. Tam ty nejkvalitnější závodní běžky běžně do prodeje nejdou.“

A názor odborníka na oblíbená elektro kola? „I člověk, který chce jezdit, tak může. Výkon motoru si přidá nebo ubere. Ujede delší vzdálenost, jede to v rozumných tepech, spaluje tuky, je to pro tělo zdravější, protože to nemá takový výkyv,“ poradil zkušený prodejce kol i závodník v jednom. V Tanvaldské kotlině vládla správná závodní atmosféra. Účastníci měli k dispozici kvalitní zázemí včetně občerstvení. Nechybělo vyhlašování výsledků těch nejlepších.