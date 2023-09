Po loňském titulu se jablonecký baseballový klub vrací do finále 1. ligy, kde se utká s tradičním rivalem Sabat Praha. Do série hrané na dva vítězné vstoupí v sobotu na hřišti soupeře a v neděli 24. září se o vítězi ligy rozhodne na jabloneckém Ash Fieldu.

BC Blesk jde do finále | Foto: Barbora Šálková



Blesk Jablonec, hrající druhou nejvyšší tuzemskou soutěž, se po roce opět vrací do finále a pokusí se obhájit titul. V semifinálové sérii dokázal jablonecký klub porazit 2:0 na zápasy olomoucké Skokany, které loni stejným poměrem porazil ve finále. Letos jim v cestě za obhajobou stojí Sabat, tým hrající v pražské Troji, který se poněkud překvapivě v semifinále vyřadil městského rivala Kotlářku, který letos dokázal postoupit do Extraligy.



Při letmém pohledu na tabulku základní části by se mohlo jevit, že Blesk jde do série jako papírový favorit, ale vzhledem ke změnám v kádrech obou mužstev, jsou jakékoliv predikce pouze velmi orientační. Jablonecký tým ke konci sezóny trápí marodka, která zasáhla zejména nadhazovací baterii. Mimo to se finále nezúčastní ani jedna ze zahraničních posil, které letos za Blesk nastupovaly na nadhazovacím kopci. Blesk se tak bude muset o to víc soustředit na kvalitní výkony v obraně a na pálce.



“Vzhledem k předsezónním ambicím, které byly poměrně skromné, je už samotná účast ve finále značným úspěchem. Nyní však, když už tam jsme, se samozřejmě nespokojíme s ničím jiným než s vítězstvím. Sabat je velmi mladý a dravý tým, který nám rozhodně nedá nic zadarmo. O tom se koneckonců přesvědčila i Kotlářka, která jinak poměrně přesvědčivě opanovala základní část a postoupila do Extraligy. Budeme moc rádi, když v neděli fanoušci dorazí v hojném počtu a poženou nás za titulem. My můžeme slíbit, že na hřišti necháme všechno,” komentoval postup do finále a nadhazovač Karel Riedl.



Před prvním nedělním utkáním proběhne zahajovací ceremoniál, během kterého se představí oba týmy, zazní živě zpívaná státní hymna a nebude chybět slavnostní nadhoz. V průběhu samotných utkání se pak můžete těšit na tombolu, soutěž Beer Hitter a další doprovodný program.



"Nedělní program na Ash Fieldu u ZŠ Mozartova začíná v 11,45 hodin, tak si finále nenechte ujít a přijďte nás podpořit," vzkazují jablonečtí baseballisté.