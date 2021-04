Díky výjimce udělené ministerstvem zdravotnictví mohla minulý týden odstartovat baseballová Extraliga, a Blesk se tak vydal do Brna, kde ho čekaly tři zápasy proti úřadujícím mistrům Drakům Brno. Úvodní utkání se hrálo pod umělým osvětlením, což je jeden z řady rozdílů oproti 1. Lize. Na nadhazovací kopec se za jablonecké postavil mladý Jiří Hikl, který byl v loňské sezóně jedním z hlavních tahounů týmu. Na straně domácích Draků se na nadhozu představil reprezentační nadhazovač Radim Chroust.

Kdo čekal dračí ofenzivní smršť proti nováčkovi, tak se mýlil. Na první doběh se čekalo až do čtvrté směny a navíc ho zaznamenal hostují Blesk, kdy po odpalu do zadního pole doběhl ze třetí mety Mário Gottschall, který je v Jablonci na hostování z brněnské Techniky. Skvěle házející Hikl držel Draky velmi zkrátka a celých pět směn svítila na tabuli u domácích nula. Na začátku šestého inningu se však kombinací dobrých odpalů a chyb v obraně Blesku dostali brněnští do skórovacích pozic a na nadhazovacím kopci tak došlo ke střídání.

Hikla nahradila americká posila Jimmy Smiley, který se sice z těžké situace dokázal velmi dobře dostat, ale Draci se i tak ujali vedení 2:1. Velmi atraktivní zápas, který živě on-line sledovaly tisíce lidí, tak dostal nový náboj, kdy nováček musel dotahovat. U domácích se však jasně projevily zkušenosti a kvalitní defenziva. Devatenáctiletý David Mergans, který na nadhazovacím kopci nahradil Radima Chrousta již nepovolil žádné zdramatizování. Během tří směn si připsal pět strike outů a těsné vedení svému týmu udržel.

Druhé utkání, které se hrálo v sobotu od 13:00 bohužel nemohlo být od pátečního duelu odlišnější. Domácí Draci již neponechali nic náhodě a do utkání vlétli hned od začátku, když v první směně zaznamenali dva doběhy. Startující Karel Riedl bohužel bojoval se strike zónou a brněnští to náležitě trestali. Blesk sice na začátku třetího dějství snížil na 2:1, ale Draci na sebe s odpovědí nenechali dlouho čekat. Již na konci čtvrté směny bylo skóre 7:1 v neprospěch baseballistů ze severu Čech.

Krvácení nedokázal zastavit ani Radek Burian, další hostující hráč z Techniky, který vystřídal Riedla. Draci naopak ještě pořádně přitopili pod kotlem a i díky home runu Arnošta Dubového vedli na konci šesté směny 13:1. Hostující Blesk tak měl poslední šanci odvrátit předčasné ukončení kvůli velkému bodovému rozdílu. Startujícího Filipa Čapka na dračím kopci vystřídal Jan Nebenführ, který sice Blesku povolil dvě mety zdarma, ale i přesto dokázal udržet čisté konto a domácí se tak mohli radovat z druhého, tentokrát jednoznačného, vítězství 13:1 po sedmé směně.

V neděli nastoupil Blesk do třetího utkání, které se původně mělo hrát na jabloneckém Ash Fieldu, ale tamní klima to bohužel neumožnilo, a tak se i tentokrát hrálo na Městském baseballovém stadionu v Brně. Za Jablonec, který byl v tomto utkání veden jako domácí tým, se na nadhazovacím kopci opět představil Jimmy Smiley a za Draky se nadhozu ujal jeho krajan Marcus Jensen.

Oba dirigovali tempo hry a pálkaře obou celků drželi velmi zkrátka. Po čtvrté směně byl stav stále 0:0. První změna ve skóre přišla až na začátku pátého inningu. Jelikož Smiley nadhazoval už v pátek, tak do páté směny již nenastoupil a vystřídal ho liberecký odchovanec Adam Brenner. Proti němu se již Draci dokázali prosadit, a ujali se tak vedení 1:0. Hned v následující směně však dokázal domácí Blesk vyrovnat. Sedmý a osmý inning však jabloneckým vůbec nevyšel a Draci odskočili do vedení 7:1, na které již Blesk nenašel odpověď. Zápas, který byl po většinu času velmi vyrovnaný tak nakonec skončil poměrně krutým rozdílem šesti doběhů.

„Hned na úvod naší premiérové sezóny v Extralize na nás vyšel velmi těžký los. V pátek i v neděli jsme však předvedli velmi kvalitní výkony, za které se určitě nemusíme stydět. Tři porážky samozřejmě bolí, ale ukázali jsme si, že máme na čem stavět a že budeme schopni hrát s českou baseballovou elitou vyrovnaná utkání. Stále navíc čekáme, až nám přiletí filipínská posila, která doplní naši nadhazovačskou rotaci,“ hodnotila vstup Blesku do Extraligy spojka Jan Výbora.

Dalším soupeřem jabloneckých baseballistů budou třebíčtí Nuclears. Blesk o víkendu na Vysočině odehraje další tři zápasy. Pro více informací o dění v klubu sledujte Baseball Blesk na Facebooku a Instagramu.