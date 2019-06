V prvním utkání se na nadhazovacím kopci za Blesk představil Vojtěch Jiránek a kromě pomalejšího startu si vedl velmi dobře. Během šesti směn, které odházel, si soupeř připsal pouze dva doběhy. Jistou zásluhu na tom měla i nezvykle dobrá obrana Blesku. Na pálce domácí zaznamenali šest doběhů v prvních dvou směnách i díky grand slam home runu Jana Výbory. Neschopnost stahovat běžce ze skórovacích pozic však znamenala, že další body si připsali až v sedmé směně. Naštěstí pro Blesk byli hosté směrem dopředu ještě o něco víc bezzubí. Na začátku sedmé směny zaznamenal Klasik jeden doběh, na který domácí odpověděli šesti svými. Na kopci se za domácí poprvé v letošní sezóně představil i Lukáš Roubíček, který na podzim loňského roku prodělal operaci ramene. Frýdek-Místek již pouze kosmeticky upravili skóre na finálních 12:6 a Blesk se tak mohl radovat z úspěšného vstupu do Nadstavby o Extraligu.

Druhý zápas začal pro jablonecké nadějně, když se v úvodu čtvrté směny dostali do tříbodového vedení i zásluhou home runu Jonáše Výbory. Následně však přišla naprosto hororová směna v podání defenzívy Blesku. Řada chyb v kombinaci s dobrými odpaly Klasiku vytvořily smrtící koktejl v podobě sedmi doběhů a zápas tak nabral zcela opačný kurz. To se projevilo i na psychice domácích, kteří se už jen horko těžko prosazovali na pálce a naopak hosté nadále přitápěli pod kotlem. Nepomohl ani druhý home run v zápase Jonáše Výbory. Utkání nakonec skončilo rozdílem deseti doběhů 18:8.

„Dnešní první utkání bylo jedno z nejlepších, jaké jsme letos odehráli. V obraně jsme byli téměř stoprocentní, nadhazovači odvedli dobrý výkon a i na pálce jsme se dokázali prosadit, i když to mohlo být lepší. Druhý zápas však vypadal, jako by nastoupil jiný tým. V defenzívě jsme se dopustili ohromného množství chyb, čehož soupeř bohatě využil. Zápas jsme jim prakticky odevzdali na zlatém podnose. Tento víkend nás čeká velmi náročná série se Sabatem Praha, a tak je jen na nás, jak se s tím dokážeme popasovat. Je potřeba si říct, co jsme udělali špatně, ale zároveň jít do dalších zápasů s čistou hlavou,“ hodnotil vstup do Nadstavby o extraligu Lukáš Roubíček.

V sobotu 8. června Blesk zamířil do Prahy, kde se utkl se Sabatem a v neděli 9. června přivítá stejného soupeře na domácím Ash Fieldu. Přijďte jablonecké baseballisty podpořit, nedělní zápas začíná v 15:00.

Matyáš Fous