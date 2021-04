Po extraligové premiéře, kterou si jablonečtí odbyli v Brně proti Drakům, čekal Blesk další soupeř, tentokrát Třebíč Nuclears. V sobotu 17. dubna ve 13:00 začalo první z trojice utkání. Na kopci se za Jablonec představil Jiří Hikl, který od minulé sezóny patří mezi hlavní tahouny kádru. Za Nuclears na nadhozu startoval Ryan Johnson, Američan s bohatými herními zkušenostmi, který je mimo jiné velmi platný na pálce. To dokázal třemi home runy během prvního hracího víkendu proti Arrows Ostrava.

Utkání začalo velmi vyrovnaně a hru na obou stranách kontrolovali nadhazovači, kteří pálkaře na obou stranách drželi velmi zkrátka. Skóre se otevřelo až ve třetí směně, kdy Nuclears dokázali zaznamenat jeden doběh a o směnu později hned druhý. Jablonecká ofenziva byla proti skvěle házejícímu Johnsonovi bezzubá. Když už se náhodou někdo z pálkařů dostal na metu, tak se v několika případech dopustil fatální běžecké chyby a celé své snažení zhatil.

Hikl však nadále udržoval šance Blesku ve velmi reálné rovině díky svému skvělému výkonu. Na konci šesté směny však musel střídat a Karel Riedl, který ho nahradil, již třebíčským pálkařům takové problémy nedělal. Hned v dalším inningu navýšili Nuclears vedení na 5:0 a v deváté směně dokonce na 9:0. Naopak ofenzivní mizérie blesku pokračovala až do samotného konce a za celý zápas tak jablonečtí baseballisté zaznamenali pouhé dva úspěšné odpaly. Zápas skončil 9:0.

Do druhého duelu se za Blesk na nadhoz postavil Jimmy Smiley, který už během prvního hracího víkendu proti Drakům stihl předvést své nesporné kvality. Hned v první směně se sice dokázali Nuclears ujmout jednobodového vedení, ale Jablonec na sebe nenechal s odpovědí dlouho čekat a hned na konci stejné směny vyrovnal stav zápasu na 1:1 zásluhou třímetového odpalu Maria Gottschalla, na který doběhl Lukáš Roubíček. Od druhé směny již začal Smiley dominovat a i díky skvělým zákrokům jablonecké obrany dokázal jakékoliv ofenzivní choutky Nuclears úspěšně eliminovat. Blesk ve druhé směně přidal druhý doběh, čímž se ujal nejtěsnějšího možného vedení.



Skóre pak zůstalo nezměněno až do sedmé směny, kdy Třebíč poprvé střídala na nadhazovacím kopci. Nově příchozí nadhazovač vyhovoval jabloneckým pálkařům mnohem více a během jedné směny zaznamenali šest doběhů. O směnu později navíc přidali další dva, čímž si vytvořili pohodlné vedení 10:1, a mohli tak dát Smileymu šanci odházet celý zápas. Pravák původem z Kalifornie skutečně za prvních směn obdržel pouhý jeden jediný doběh, tudíž měl před vstupem do poslední směny pohodlný náskok na úspěšné ukončení zápasu. Nejspíš se u něj v devátém dějství trohu projevila únava, protože Třebíč dokázala ještě trochu zahrozit a kosmeticky korigovala skóre na 10:4. To však bylo vše a Blesk se tak mohl radovat z první extraligové výhry.

V nedělním utkání bohužel nedokázali jablonečtí hráči vůbec navázat na výkon z druhého sobotního zápasu a od samotného začátku bylo jasné, že vývoj pro ně nebude vůbec příznivý. Jak startující nadhazovač Radek Burian, tak Adam Brenner, který ho po krátkém představení na kopci střídal, měli problém s přesností nadhozů a domácí Nuclears tak sbírali jednu metu zdarma za druhou. K Tomu navíc dokázali přidat i 15 úspěšných odpalů a výprask byl na světě. Jablonečtí pálkaři sice dokázali ve druhé směně dvěma doběhy korigovat nepříznivý vývoj na 5:2, ale to bylo bohužel naposledy, kdy se v zápase v útoku prosadili. Zápas byl ukončen po sedmé směně kvůli vysokému bodovému rozdílu za stavu 16:2 pro Třebíč.



„Jsme sice rádi, že jsme dokázali získat historicky první výhru Blesku v Extralize, ale zejména třetí zápas nám ukázal, že máme hodně na čem pracovat. Když nadhazovači nehážou striky, tak obrana nemůže zahrát outy. Na druhou stranu i na pálce je stále velký prostor pro zlepšení, to je všem jasné. V obraně sice nejsme bezchybní, ale jinak si myslím, že zatím směrem dozadu předvádíme solidní výkony. Příští série proti Eagles bude velmi důležitá. Jde totiž letos o jednoho z papírově slabších soupeřů, tak určitě budeme chtít předvést ten nejlepší baseball,“ komentoval druhý hrací víkend Michal Kubina.



Kvůli nepřízni počasí se Blesk na domácím Ash Fieldu ještě nějakou dobu nepředstaví a všechny své domácí zápasy bude hrát na půdě soupeřů. Jakmile však dojde v tomto směru k nějaké změně, určitě budou fanoušci informováni prostřednictvím sociálních sítí. Proto nás sledujte na Instagramu a Facebooku, ať Vám nic neunikne.