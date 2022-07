Drama až do konce a několik sportovních tragédií přinesla závěrečná etapa Bohemia Rally Mladá Boleslav. Po neskutečně vyrovnaném prvním dni se schylovalo k urputnému souboji mezi Václavem Pechem a Janem Kopeckým. Přes noc se však citelně ochladilo, a to nejen nad Mladou Boleslaví, ale také v táboře fanoušků Václava Pecha, který musel odstoupit z technických důvodů hned po první nedělní erzetě. Z vítězství se nakonec radovala zmiňovaná dvojice Kopecký – Hloušek.

Tomu ale předcházelo mnoho zásadních okamžiků. Ani po odstoupení Václava Pecha to Jan Kopecký neměl vůbec snadné. Špatná volba pneumatik v úvodu dne znamenala značnou časovou ztrátu a velmi rychle ho začal stahovat Filip Mareš. Ten se dostal do průběžného vedení na desáté rychlostní zkoušce, a to se solidním, téměř devítisekundovým náskokem. A bylo znát, že vítězství na domácí soutěži je velmi silnou motivací.

Rozhodnout tedy měla závěrečná sekce. Jan Kopecký zatáhl a na dvou testech ukrojil z Marešova náskoku šest vteřin. Do závěrečného průjezdu Zvířeticemi vyrážel Filip Mareš s náskokem 2,5 sekundy, ale pak přišel šok v podobě technické závady, po které musela domácí posádka odstoupit. Vítězství tak připadlo Janu Kopeckému, druhou posádkou v cíli je Simon Wagner s Geraldem Winterem, který ovšem neboduje do českého šampionátu. Na třetí pozici se posunul Dominik Stříteský s Jiřím Hovorkou.

„Ještě teď jsem z toho špatný. Zvolil jsem úplně nevhodné pneumatiky do první rundy. To je po všech mých zkušenostech obrovská chyba a doufám, že už ji nikdy neudělám. Pořádně jsem se vytrestal. Omlouval jsem se všem. Pochopitelně jsem pak tlačil, abych Filipa zdolal, protože Venca odpadl na technickou závadu hned ráno. Filip bohužel odstoupil také, ale i tak to byl boj až do posledního kilometru,“ prohlásil před cílovou rampou vítězný Jan Kopecký.

Druhou posádkou v cíli byla rakouská dvojice Simon Wagner – Gerald Winter, která ale neboduje do českého šampionátu. „Těší mě, že jsem mohl opět startovat v České republice a na Bohemia Rally. Byla to velmi obtížná soutěž, ale užili jsme si celý víkend a druhé místo je pro nás dobrý výsledek,“ řekl v cíli rakouský jezdec.

Na třetím místě dokončil Dominik Stříteský s Jiřím Hovorkou, v hodnocení domácího šampionátu jim patří druhá příčka. „Je to sice umístění na úkor Filipa, ale i to k soutěžím patří. Dopoledne jsem chytil defekt na prvním průjezdu Zvířeticemi, mrzí mě to hlavně z důvodu etapového umístění, které mohlo být lepší. Ale na druhou stranu jsme sem také nemuseli dojet. Takže v konečném hodnocení jsme velmi spokojení,“ okomentoval průběh dnešního dne Dominik Stříteský.

Vítěznou posádkou v hodnocení Bohemia Historic Rally Mladá Boleslav se stala dvojice Miroslav Janota – Petr Novák. Rozevláté průjezdy jejich žlutého vozu Opel Kadett Coupé potěšily všechny fanoušky kolem tratí. „Pro nás byla Bohemka strašně náročná, protože od začátku jsme měli snad všechny technické problémy, které mohly nastat. Pořád jsme opravovali, neustále něco řešili. Pak jsem navíc udělal chybu a spadl do příkopu a ven nás tahali diváci. Takže jsme si prošli úplně vším. Teď jedeme na závěrečnou technickou kontrolu a věřím, že je to poslední krůček ke třetímu vítězství,“ uvedl za cílovou rampou Miroslav Janota.