Obavy pořadatelů se naplnily. Odpoledne se zatáhlo, z ocelově zbarvené oblohy začaly rychle padat provazy deště. Přidejte silný vítr, burácející hromy… Jako by se v Heřmánkách, malé obci na Kokořínsku, honili všichni čerti.

"Kdybych neměl světlo, tak bych tam zůstal," glosoval situaci český reprezentant Miloš Nykodým. Jeho kolega Vojtěch Král dodal: "V jednu chvíli nebylo vidět dál než na dvacet metrů. Asi málokdo si to dokáže představit."

Ano, někteří závodníci si prozíravě vzali do lesa čelovku, která jim osvětlovala mapu.

Kdo to na Kokořínsku zná, zná i důvod. Ve skalních průrvách je těžké se orientovat v ideálních podmínkách, natož v takové bouřce. I vítězný tým Švédska si oddechl, když se finišman Gustav Bergman objevil v cílové aréně.

Muži startovali do pořádného nečasu - většina závodníků byla promáčená na kost hned při čekání na start. V lese na ně přitom čekalo pět kilometrů a devatenáct kontrol.

S prvním úsekem si nejlépe poradili reprezentanti Ukrajiny, Finska a Francie. Takové pořadí na konci by bylo senzací, leč pochopitelně nevydrželo. Po druhé části už se na čele objevilo Norsko zásluhou Kaspera Fossera. Ani to nestačilo, Švédsko vymyslelo lepší strategii, nejlepšího borce si schovalo na závěrečný úsek.

Domácí trojice nezačala špatně, Pavel Kubát držel tým v kontaktu (8. na předávce), ale Nykodým nabral další ztrátu (7.), a Král už více než dvě štafety nepředstihl. "Není to špatné," řekl nejlepší Čech posledních let.

Po zlatém Švédsku přiběhlo na druhé pozici Norsko, třetí skončili Švýcaři. A pro zajímavost, která jen dokumentuje ony pekelné podmínky: Rumuni na posledním 29. místě doběhli s ohromnou ztrátou padesáti minut.

Jedna mapová chyba a medaile byla pryč

Lepší podmínky měly ženy (kratší trať o patnácti kontrolách). A nějaký čas se dokonce zdálo, že by závod mohl skončit českou radostí. Jenže orientační běh je krásný v tom, že ani značný náskok nemusí znamenat úspěch…

Začátek? Průměr. Adéla Indráková předávala na osmém místě. Pak fanoušci, kterých i v deštivém počasí přišlo několik stovek, zpozorněli.

Denisa Kosová předvedla i přes maličké zaváhání famózní výkon. Druhý nejlepší čas na druhém úseku znamenal posun na třetí příčku v těsném kontaktu za Švýcarkami (Švédky byly odskočené). "Umíme to, trénovaly jsme tady," líčila spokojeně.

V tu chvíli bylo veselo. Ale… Pískovcové masivy plné dozrálých borůvek vystavily Janě Knapové stopku.

Smolařka ze závodu na krátké trati (diskvalifikace ze třetí příčky) měla za soupeřku Simonu Aebersoldovou. Zatímco ta s pátou kontrolou neotálela, pardubická hvězda udělala chybu v orientaci. Po přeběhu nabrala manko tří minut. Už nebyla ani třetí. A nakonec se propadla na páté místo.

"Bylo to náročné, neustála jsem to. Zkazila jsem to," smutnila Knapová.

Nejcennější medaile vybojovaly Švédky, druhé byly Švýcarky, třetí místo uzmuly Norky před Ruskem (oficiálně kvůli dopingové kauze označené jako neutrální závodnice pod vlajkou federace IOF). Na bronzový stupínek chybělo Češkám 28 vteřin.

Zklamání? Rozhodně. Nicméně na smutek není čas. Šampionát už má před sebou jedinou disciplínu.

Poslední medaile budou rozdány v pátek, kdy je opět v Heřmánkách na programu závod na klasické trati. Vzhledem k předpovědi počasí (další lijáky), náročnosti (pro muže délka 13 kilometrů, převýšení 1000 metrů) a pozdní hodině startu je na co se těšit.

Mistrovství světa v orientačním běhu v Heřmánkách:



Štafety:

Muži: 1. Švédsko (Ridefeld, Lind, Bergman) 113:06, 2. Norsko (Steiwer, Fosser, Kinneberg) -51, 3. Švýcarsko (Hubmann, Howald, Kyburz) -2:00, …5. ČR (Kubát, Nykodým, Král) -4:19.



Ženy: 1. Švédsko (Risbyová, Hagströmová, Alexanderssonová) 105:45, 2. Švýcarsko (Roosová, Hauswirthová, Aebersoldová) -2:33, 3. Norsko (Olaussenová, Steiwerová, Benjaminsenová) -7:01, …5. ČR (Indráková, Kosová, Knapová) -7:29.