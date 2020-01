Na start se postavily kategorie od staršího dorostu až po veterány. Ředitel závodu Jan Matouš byl s účastí spokojený. A závodníci z celé republiky si zase pochvalovali dobře připravenou, byť kratší, trať, na které si tak museli obkroužit víc koleček a navíc také museli pozorně počítat, aby včas zastavili na střelnici. I přes tyto úpravy, které vyvolal nedostatek sněhu, bylo v Jablonci na čem závodit.

VÍTKOVÁ SE TESTOVALA

Pro fanoušky biatlonu bylo příjemné vidět na startu také úspěšnou členku reprezentačního biatlonového týmu Veroniku Vítkovou.

Ta si po zdravotních problémech, které ji v prosinci provázely, chtěla vyzkoušet, co jí její zdraví už dovolí. „Celý prosinec jsem odpočívala a trénovat jsem začala až o Vánocích. Tak jsem ráda, že jsem si tady mohla otestovat, jak jsem na tom. Musím ale říct, že to bylo na trati náročné,“ uvedla Veronika po příjezdu do cíle.

O trati ředitel závodu Jan Matouš uvedl: „Podařilo se nám nastříkat okruh 1650 m. Dá se na tom dobře trénovat a taky odjet kvalitní závody, takže jsme spokojení. Největší radost mám ale z toho, že o vánočních svátcích mohla doma trénovat i naše reprezentace a že jí to vyhovovalo.“

A jak vidí bývalý velmi zkušený biatlonista aktuální výkony a výsledky repre týmu? „V Oberhofu je to vždycky těžké. Snad ale zajedeme dobré výsledky. Nic jiného nezbývá, než všem našim závodníkům držet palce,“ řekl optimisticky Jan Matouš.

ZDALEKA JEŠTĚ NEKONČÍ

Biatlonový areál bude ještě v této sezóně hostit další závodníky. „V únoru pořádáme Český pohár žactva. Tak doufám, že v té době už bude sněhu víc. Zajímavou akcí pro fanoušky biatlonu bude určitě zase exhibice na závěr sezóny, kterou pořádáme 25. března. O sníh strach nemáme, protože se závod jede na krátkém okruhu kolem střelnice. Potřebujeme jen, aby dvě, tři noci mrzlo a sníh nastříkáme. Věřím, že do konce zimy se ještě aspoň tří mrazivých dnů dočkáme,“ předpovídal ředitel závodu.

SPRINTOVALI DVAKRÁT

„Protože trať je kvůli špatným sněhovým podmínkám úzká, zrádná, a tedy velmi nebezpečná, rozhodli jsme se i v neděli uskutečnit závody ve sprintu,“ rozhodl o rychlé změně v programu ředitel soutěží Českého poháru dospělých a dorostu Vlastimil Vávra. „Shodli jsme se členy Jury a pořadateli z SKP Kornspitz. Pustit na trať široké startovní pole v pěti sekundových intervalech do stíhacího závodu, to by bylo zbytečným hazardem,“ vysvětlil Vlastimil Vávra. Z 201 startujících závodníků jich totiž dvanáct nedoběhlo do cíle, patnáct bylo diskvalifikovaných a sedm penalizovaných.

ŠLO O KAŽDOU SEKUNDU

Na 1650 metrů dlouhém okruhu v areálu „Mšeno – Břízky“ v Jablonci nad Nisou se hodně padalo, lámaly se pažby, ale také se závodilo o každou desetinu sekundy. A ti nejlepší se na trati rychle zabydleli. Výsledky žen: 1. Vítková Veronika, 29:48, 2. Schorná Pavla 30:57 7, +1:09,5 , 3. Landová Jitka, 30:57,9 3 58, 4. Housková Kateřina 38:29,4 +8:41,2 , 5. Tučková Andrea 43:23,3 Kapslovna. Ostatní na www: český biatlon.cz