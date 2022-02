„Měl jsem obavy, jestli jsem se nevrhnul za stůl moc brzy. Nakonec z toho ale byly perfektní výsledky,“ říká 29 letý egyptský reprezentant, jenž se vrací po svalovém zranění. Přesto má místo v první padesátce světového rankingu.

Ke stolnímu tenisu ho v pěti letech přivedl jeho otec, který byl trenérem v Kuvajtu. „V Egyptě je sportem číslo jedna fotbal, potom házená a basketbal. Já jiný sport ale ani nezkoušel, protože táta byl profesionální trenér pinčesu,“ vzpomíná na začátky.

Jak se jeho kariéra vyvíjela? „V mládí jsem absolvoval po celém světě spoustu mládežnických turnajů. Na jednom z nich jsem v Německu potkal shodou okolností libereckého trenéra Richarda Výborného, který pro mě měl slabost a řadil mě do určité světové špičky. Po angažmá v Německu jsem přestoupil do Prahy a potom jsem se domluvil na přestupu právě do Liberce.“

Za svůj největší úspěch považuje, když byl v Portoriku mezi juniory třetí na světě. „Na tom turnaji top 16 v juniorech to byl velký úspěch. Mezi seniory jsem v dresu Egypta vyhrál mistrovství Afriky anebo v Jordánsku mistra Arábie.“

Jaká je tedy v celosvětovém měřítku úroveň české extraligy? „Výrazně se zlepšila, protože se kvůli koronaviru vrátila do republiky spousta dobrých hráčů, neboť se v cizině hrát nemohlo. Nyní patří mezi nejlepší v Evropě.“ Sám přitom patří do elitní desítky nejúspěšnějších hráčů české nejvyšší soutěže. „Cením si toho, ale mám ambice být mezi top 3.“

V Evropě je přibližně pět let. „Jsem tady střídavě, čtrnáct dnů až dva měsíce a pak se vracím domů za rodinou. Životní styl v Evropě se mi líbí, ale třeba v Česku se cítím daleko lépe než třeba v Německu. Měl jsem i nějaké jiné nabídky, ale právě z důvodu, že se mi tady líbí a mám tady známé a kamarády, tak jsem se do Německa nevrátil a odmítl i nabídky z Rakouska, Španělska nebo Polska.“

Nejen pro liberecké, ale i české fanoušky je opravdu potěšitelné, že se Shouman domluvil s SKST Liberec na angažmá i pro příští sezonu. To je čerstvá záležitost. „Doufám, že tady budeme hrát minimálně o medaile, vždy mám ty nejvyšší ambice. Podobně chci na reprezentační úrovni s Egyptem uspět na dubnovém mistrovství světa týmů v Číně. Sportovním snem jsou olympijské hry. Po kariéře bych rád zkusil MMA, protože jsem jeho velkým fanouškem.“