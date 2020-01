Jablonec n. N. - Na dobře upraveném lyžařském kolečku v biatlonovém areálu Břízky nastoupili na start závodníci od dorostenecké kategorie až po dospělé. Nechyběla ani Veronika Vítková.

Vítková: Netáhne mi to | Foto: Michal Košun

Na startovní listině prvního kola Českého poháru dorostu a dospělých v biatlonu se objevilo i jméno reprezentantky Veroniky Vítkové. Postavila se na start sprintu s číslem 59, aby si ověřila, jak je na tom po přestávce, kterou si musela, kvůli zdravotním problémům, od začátku prosince naordinovat.

Závod se konal v biatlonovém areálu v jabloneckých Břízkách. I při tak kritickém nedostatku sněhu, jaký vládne v lyžařských oblastech, tak pořadatelé z SKP Kornspitz Jablonec doslova čarovali, když zajistili kvalitní trať a závod nemuseli zrušit. K pohodovému průběhu přispělo i příjemné, skoro jarní počasí.

MUSELI POČÍTAT KOLA

Závodníci a závodnice na trati museli být ale velmi pozorní a počítat si odjetá kola, protože na zkráceném okruhu kroužili víckrát a museli si tak hlídat, kdy včas zastavit na střelnici.

„Bylo to pro mne dnes trápení. Vydržela jsem tak půlku kola. Na trati bylo hodně lidí, ale to určitě můj výkon neomlouvá. Byla jsem doma už od devátého prosince a měla úplné volno od biatlonu. Začala jsem trénovat až o Vánocích. Teď zkouším, jak to půjde dál. Prostě to nějak netáhne, nevím, v čem to je. Uvidíme, jak to bude dál.“

Vítková, kterou v letošní přípravě omezovaly dýchací problémy, kvůli velké únavě v prvních závodech Světového poháru od začátku prosince nezávodí.

Zatím pouze zahájila individuální přípravu v Obertilliachu. V cíli závodu v jabloneckých Břízkách sice vypadala vyčerpaně a unaveně, ale i tak byla na trati mezi ženami nejrychlejší a patřilo jí v této kategorii první místo.