Za domácí mužstvo utkání zhodnotil Jan Kousal: „Vyhráli jsme 8:2. Začátek byl ale z naší strany ospalejší. Soupeř začal dobře a dostal se do dvoubrankového vedení. Od desáté minuty zápasu už se situace na hřišti začala naklánět na naši stranu. Nám se podařilo zachránit utkání díky několika gólům, které jsme vstřelili po polovině první půle. A na začátku druhé poloviny zápasu, od páté minuty, se nám podařilo neinkasovat. A naopak jsme ještě několik branek přidali. Za vítězství jsme rádi.“

ZÁCHRANA JE JISTÁ

Jablonečtí si výhrou pojistili další působení ve II. futsalové lize, v jejím podzimním pokračování. „Definitivně jsme se zachránili. Letos se nám, bohužel, nepodařilo navázat na loňskou sezónu, kterou jsme zvládli lépe. Mužstvo GMMultimedia Jablonec se v klidu usadilo ve střední části tabulky a hráči mohou futsal přes léto vyměnit za fotbal. Průběžně ale zapracovávají do kádru nové hráče a připravují se na podzimní pokračování II. ligy.

Z FUTSALU NA FOTBAL

Soupiska týmu se ale příliš nezmění. Teď čeká mužstvo pauza, která potrvá do září. Většina hráčů se věnuje fotbalu, tak jen vymění halu a sálovou obuv za trávu a kopačky. „Příští týden hrajeme ještě poslední kolo v Kadani. To už by nás nemělo ohrozit, sestoupit už bychom neměli. Jsme rádi, že jsme pro Jablonec druhou nejvyšší soutěž udrželi. Hráči se teď budou věnovat fotbalu. O fyzičku tedy strach mít nemusíme. Většina z nich je z jabloneckých i mimookresních týmů. Hrají za nás například hráči z Velkých Hamrů, Desné, Doubí, Višňová, Krásná Studánka. Fotbal futsalu ale neustoupí, takže pokračovat náš tým bude až se začátkem soutěže, až v září,“ dodal Jan Kousal.

ŠŤASTNÁ SEDMIČKA

Černého Petra si Jablonečtí nevytáhli. Ze sestupových pozic v tabulce se posunuli do klidných vod. Na kontě mají dvacet sedm bodů a patří jim sedmé místo.