Čerstvou bakalářku nikdo nevidí jinak než s úsměvem na rtech. Rozdává kolem sebe energii, pohodu a dobrou náladu. Plamínky v očích svědčí o tom, že energie má tato mladá žena na rozdávání. I když v posledních týdnech se jí v očích už zračila taky trochu únava. A není divu. Po skončení biatlonové sezóny se ostatní rozjeli do nejrůznějších míst republiky nebo světa a užívali si zaslouženého volna. Markéta na pár dnů sice také odjela, ale pak bylo na prvním místě učení a blížící se státní zkoušky.

Kdo studoval, tak ví, jak chutnají všechny volné chvíle, dny i noci strávené nad učením. Spánkový deficit se na organismu projeví. A když k tomu přičteme, že pro Markétu pár dnů před státnicemi už začala letní příprava, tak se té únavě není ani co divit. Markéta složila v pondělí 27. května státní zkoušky, stala se bakalářkou a už plánuje, jak bude pokračovat ve studiu a přidá ještě titul bakaláře. Teď už se ale „Makula“, jak jí známí a kamarádi přezdívají, soustředila na přípravu, která se roztáčí na plné obrátky.

Čtvrtek 30. května bude pro český biatlon významným dnem. Za uplynulou sezónu bude vyhlášen/na biatlonistka roku a uděleno mnoho dalších ocenění. Šance na to získat titul nejvyšší má také Markéta. Slavnostní galavečer se koná v pražském Národním domě.. a fanoušci biatlonu je mohou sledovat v přímém přenosu od 21,15 hodin na ČT Sport.

Letos jste tedy musela dovolenou oželet…

Ano, nikde jsem nebyla, musela jsem dohánět školu, dopsat bakalářskou práci, učit se na státnice. Jen pár dnů jsem strávila s kamarády na lyžích a na snowoboardu, jinak bylo volno ve znamení školy a státních zkoušek.

A letní příprava už odstartovala?

Ano, tu jsme začali od začátku května. Už trénujeme naplno.

Zahraniční trenér Egil Gjelland zůstává u týmu dál?

Ano, zůstává. A není s tím určitě žádný problém. Tréninky jsou jiné, s tím jsme počítali, přizpůsobíme se, řekneme si, co a jak a každý se soustředí na svůj výkon.

Jak vypadají tréninky v tomto období?

Jsou delší, pomalejší, i přes dvě hodiny. Jezdíme na kolečkových bruslích, na kole, běháme.

Jak se vám podařilo do toho všeho začlenit ještě závěrečné studium před státnicemi? Byly to nervy?

Tak to určitě byly. Když jsme se připravovali na Malorce, tak tam jsem prostor na učení měla, protože tréninky jsme měli bez střelby. Bylo tam dlouho světlo, hezké počasí, líp jsem se donutila se na učení podívat. No a potom doma tréninky těsně před státnicemi, tak to už byl boj. To bylo stresující.

Měla jste s sebou na státnicích svého maskota?

Ne, neměla. Vsadila jsem sama na sebe. Strach jsem měla, obávala jsem se hlavně obhajoby bakalářské práce. Psala jsem o tejpování koní. A jak říkali členové zkušební komise, slyšeli toto téma při státnicích poprvé. Vybrala jsem si ho sama. Zpočátku byla většina studijních materiálů pouze v cizím jazyku. Takže jsem si nejprve musela řadu věcí přeložit. To bylo ze začátku hodně náročné. Ale něco jsem o tom napsala. Komisi toto moje téma překvapilo.

A čas na oslavu úspěšných státních zkoušek byl?

Ne, to zatím ne. Byla jsem hodně unavená a chtěla jsem se nejdřív pořádně vyspat.

Jak myslíte, že pro vás dopadne vyhodnocení sezóny?

Nad tím jsem vůbec nepřemýšlela.

Co říkáte ukončení činnosti Gábiny Koukalové?

Myslela jsem si, že se Gábina k biatlonu ještě vrátí.