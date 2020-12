Karel Halberštádt

Střelecký předzávod

Program v Chiemgau Areně začal střeleckými závody. Mezi ženami nejrychleji sestřelila 20 terčů Dzinara Alimbekavová, naopak Markéta Davidová byla nejpomalejší.

Michal Krčmář se ukázal v lepším světle, přestříleli ho jen Dmytro Pidručnyj a Benedikt Doll. Ve finálovém souboji tří mužů a tří žen byl Krčmář čtvrtý. Vyhrál Pidručnyj před Dorotheou Wiererovou.

„Ve finále jsem udělal hloupé chyby vestoje. Jinak to bylo to příjemné zpestření a mám z toho dobrý pocit,“ komentoval český reprezentant své vystoupení ve střeleckém závodě.

První poločas

Přípravu na závod zkomplikovalo závodníkům a především servismanům husté sněžení. Milan Faltus tak na poslední chvíli se sportovci vybíral jiné závodní lyže. V tom byl jeden z největších rozdílů proti závodům na fotbalovém stadionu Schalke 04, kde jsou podmínky konstantní.

Česká dvojice hned na začátku prvního poločasu ztratila na nejlepší. Markéta Davidová totiž po úvodní ležce musela na dvě trestná kola o délce 75 metrů. Michal Krčmář vstoupil do závodu čistě, ale poté chyboval i on.

Čeští reprezentanti udělali na čtyřech položkách shodně čtyři chyby a zakončili první půlku na sedmém místě se ztrátou minuty a 45 sekund na čelo.

Pro poločasové vedení si dojeli Rusové Jevgenija Pavlovová a Matvej Jelisejev, kteří si vystačili se třemi náhradními náboji. Čtyřikrát dobíjeli domácí Franziska Preußová a Simon Schempp, kteří na druhém místě ztráceli 18 sekund. Třetí Rakušané (8 chyb) už měli manko 50 sekund.



Druhý poločas

Do druhého poločasu vyráželi Češi a další tři dvojice s maximální možnou ztrátou 45 sekund. Po úvodní nule se Markéta Davidová posunula na pátou příčku, jedničky na dalších položkách ale český pár zbrzdily.

Davidová mířila ve druhém poločase dvakrát mimo, Michal Krčmář třikrát. V cíli z toho bylo šesté místo, tedy stejný výsledek, na jaký dosáhl Krčmář v roce 2018 s Veronikou Vítkovou. Loni, kdy Vítkovou vystřídala Davidová, byli Češi osmí.

„Bylo to těžké, sněhové. Myslím, že jsme měli zase pomalejší rozjezd, ale pak to tak hrozné nebylo. Každopádně to byl dobrý trénink a máme na čem pracovat,“ glosovala dnešní představení Davidová.

Podle Krčmáře byla exhibice v Ruhpoldingu mnohem těžší než ta v Gelsenkirchenu. „Trať byla profilově dost náročná a ještě ji ztěžovaly podmínky.“

Se samotným závodem byl spokojený tak na půl. „Bylo tam strašně moc jedniček. Pak se člověk špatně posouvá dopředu. Výsledek je ok, ale oba s Makulou víme, že máme navíc. Celkově to byl ale skvělý, náročný trénink.“

Vítězství uhájili Rusové. Rozhodla především šestá položka, kterou zvládl Matvej Jelisejev bezchybně a Simon Schempp naopak musel na dvě trestná kola. Rusko zvítězilo na World Team Challenge popáté, čímž dorovnalo norský rekord. Schempp s Franziskou Preußovou zopakovali druhé místo z roku 2018.

Těsný finiš o třetí místo dopadl dobře pro Benedikta Dolla, který spolu s Denise Herrmannovou poprvé na WTC vystoupal na stupně vítězů. Vítězové z roku 2018 Dorothea Wiererová a Lukas Hofer skončili čtvrtí.