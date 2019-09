Soupeři jim ve skupině budou domácí Nizozemci, mistři světa Poláci, z loňské sezóny dobře známí Estonci, také Ukrajina, kterou mají letos i v základní skupině European Golden League a nevyzpytatelná Černá Hora. Do dalších bojů postoupí z každé skupiny čtyři týmy. Osmitýdenní přípravný maraton absolvoval tým Michala Nekoly v jablonecké sportovní hale a zázemí našel v hotelu Břízky.

Co všechno hráči v rámci přípravy absolvují?

Prvních čtrnáct dnů z osmi týdnů jsme se zaměřili na fyzickou přípravu. Využili jsme krásné prostředí kolem jablonecké přehrady pro výběhy do okolí. První fáze byla kondiční se zapojením balónu. Pak přijel slovenský tým, se kterým jsme sehráli tři přípravné zápasy. První byl tréninkový, pak jsme jeden vyhráli a jeden prohráli. Domluvili jsme se na pěti setech, aby příležitost dostali všichni hráči. Po těchto zápasech jsme sestavu zredukovali ze šestnácti na čtrnáct hráčů.

Sehráli jste ještě další přípravné zápasy?

Ano, ještě nás ve druhé fázi přípravy čekala Francie (ve středu 28. srpna). To byla těžká zkouška, Francie je nejen spolupořadatel ME, ale také jeden z favoritů. Tato utkání byla konfrontací se špičkovým týmem Evropy, ukázala, jak kvalitní byla naše příprava. A na závěr přípravy ještě sehrajeme dva zápasy v jablonecké sportovní hale proti Portugalsku (5. a 6. září od 17 hodin). To je velmi kvalitní mužstvo, které nás ve finále v boji o postup do světové ligy porazilo 3:1. Mají z letošní sezóny bohaté zkušenosti s nejlepšími týmy světa.

Co se od českých volejbalistů na ME čeká?

Náš cíl je jasný. Chceme postoupit ze skupiny a v osmifinále se porvat o účast v nejlepší osmičce. Na posledním mistrovství Evropy jsme postoupili mezi nejlepších osm a skončili jsme sedmí. To byl po asi šestnácti letech výborný výsledek být mezi osmi nejlepšími v Evropě. V osmifinále jsme vyřadili třeba právě Francii, která před dvěma lety byla vítězem světové ligy. Letos obhajujeme sedmé místo a bude to hodně těžké. Letos totiž nehraje šestnáct týmů, ale čtyřiadvacet. Jsou rozdělené do čtyř skupin po šesti a z každé postupují čtyři.

Které mužstvo bude největším „oříškem“?

Určitě Polsko, které je dvojnásobným mistrem světa a v naší skupině největším favoritem. Pro nás to bude velká výzva. Poláci mají výborné fyzické parametry, širokou hráčskou základnu. V Polsku patří volejbal mezi nejsledovanější sporty, hned za fotbalem. Na každé utkání chodí tři i pět tisíc diváků.

A jak vidíte zájem o volejbal u nás?

U nás budou stále patřit k nejsledovanějším sportům fotbal a hokej. Volejbal v mediích prezentovaný je, ale už ne v tak lukrativních časech. Pro nás je ale nejdůležitější, že se zkvalitňuje česká extraliga. Dvanáct týmů, které v ní teď hraje, už má svoji kvalitu.