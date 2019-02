Bedřichov /FOTO/ - Takové drama na závěr Jizerská 50 dlouho nenabídla! Do cíle dojela na čele početná mužská skupinka, ve které měl nejvíce sil Nor Andreas Nygaard.

Mezi ženami bylo naopak rozhodnuto už před Hřebínkem, Švédka Lina Korsgrenová dojížděla do cíle s více než minutovým náskokem před domácí Kateřinou Smutnou. Nejlepším Čechem mezi muži byl čtrnáctý Stanislav Řezáč, celkem do závodu nastoupilo 4 656 účastníků.

Nygaard nechal za sebou i obhájce prvenství Mortena Eide Pedersena. „Jizerská 50 je těžký závod a dnes navíc ještě přišel sníh, který nám to ještě ztížil. Když začalo sněžit, tak se zpomalilo a naši malou skupinku vepředu dojeli další závodníci. Nakonec to byl těsný finiš, takový tady v Bedřichově nepamatuji,“ popisoval po dojezdu.

A co nakonec rozhodlo o tom, že vyšel z dramatického dojezdu jako vítěz? „To je vždy loterie, protože si musíte dávat pozor, abyste se nezapletli do nějaké kolize. Ale zároveň si musíte hlídat dobrou pozici, takže jsem opravdu moc šťastný, že jsem to zvládl,“ usmíval se spokojený vítěz.

Mezi nejlepšími ženami byla situace odlišná, Švédka Korsgrenová dojížděla zcela osamocená s velkým náskokem. „Vždy je to boj a já jsem dneska měla opravdu svůj den. Měla jsem hodně sil i skvěle připravené lyže, obojímu jsem věřila, a navíc to byl evidentně můj šťastný den,“ zářila v cíli.

Klíčový moment ženského klání se odehrál na Hřebínku zhruba 10 kilometrů před koncem, kdy Švédka pláchla české jedničce Kateřině Smutné, se kterou do té doby jely pohromadě. „Utrhla jsem se a pak už jsem jela sama až do cíle, ale párkrát jsem se radši ohlédla, protože nikdy nevíte,“ smála se.

Smutná ale brala s pokorou i stříbrnou příčku, zvlášť po zdravotních trablích před závodem. „S druhým místem jsem absolutně a maximálně spokojená. Chtěla jsem být na bedně, a to se mi splnilo. Vzhledem ke zdravotním problémům jsem v to před závodem ani nedoufala. Věděla, jsem, že to, jak na tom opravdu jsem, se dozvím až na trati,“ připustila.

Ve zlomovém momentu, kdy jí Karsgrenová pláchla, hrála už svoji roli únava. „Závěr pro mě byl hodně těžký, protože jsem měla posledních asi deset kilometrů křeče snad ve všech svalech a už jsem ani nevěděla, jak dojedu do cíle,“ oddechla si Smutná. Český úspěch mezi ženami navíc podtrhla skvělým čtvrtým místem Adéla Boudíková. Ta se dokonce dlouho držela na čele. „Lyže zafungovaly, závod byl úžasný, jsem šťastná, i když to nebylo na medaili.“

Na nejlepší české umístění mezi muži dosáhl Stanislav Řezáč, který skončil na 14. příčce s minutovou ztrátou na vítěze. „Ze začátku jsem měl trošku žaludeční problémy, které mě pronásledovaly poslední dny, ale pak jsem se rozjel a přišla i síla. V závěru jsme si docela zazávodili, jako to bylo roztrhané, pár kluků jsem předjel. Se čtrnáctým místem jsem určitě spokojený,“ hodnotil.

Top 3 ČEZ Jizerské 50 2019:

Muži:

1. Andreas Nygaard (NOR) 2:08:09,0

2. Tord Asle Gjerdalen (NOR) 2:08:09,3

3. Ari Luusula (FIN) 2:08:09,6

Ženy:

1. Lina Korsgrenová (SWE) 2:27:22,2

2. Kateřina Smutná (CZE) 2:28:35,7

3. Britta Norgrenová (NOR) 2:29:26,8

Richard Valoušek