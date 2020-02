Ještě než se závodníci vydali na trať letošní ČEZ Jizerské 50, museli si vyzvednout startovní čísla. O den později se začalo závodit.

V pátek ráno se odjel závod Mini Jizerská Pojišťovny VZP, poté následovala Volkswagen Bedřichovská 30 na 30 km volně a odpoledne přišla na řadu kvalifikace mužského a ženského sprintu. Do finále pak postoupilo dvanáct nejrychlejších žen a mužů.

Jako první se uskutečnilo finále ve sprintu žen. Časem 3:21,46 zvítězila Švédka Lina Korsgrenová, druhá Norka Kari Vikhagenová Gjeitnesová na ni ztratila 4,17 sekundy a třetí Tereza Beranová 5,62 sekundy. Čtvrtá Kateřina Smutná byla pomalejší o 8,15 sekundy.

„Myslím si, že to je skvělý výsledek. Ale nečekala jsem, že laufařky jsou takhle dobré sprinterky,“ smála se v cíli Beranová.

Jak moc velký rozdíl byl sprint oproti závodu Světového poháru? „Byla to pohoda, chill. Se Světovým pohárem se to samozřejmě nedá srovnat, ale byla to super exhibice,“ hodnotila Beranová.

Byl největší rozdíl v tom, že v závodě Světového poháru se nikdy nestane, aby jelo dvanáct závodnic najednou? „Faktem je, že tohle se nám nestane. Ale aspoň v tom vyřazovacím závodě se něco semele. Tady byl závod rozhodnutý od začátku do konce,“ má jasno Beranová.

„Vystartovala jsem strašně pomalu, protože kvůli zádům nemůžu rychleji. Pak jsem to průběžně dojížděla. Já myslím, že to byl dobrý závod,“ pronesla Kateřina Smutná.

Sprint mužů ovládl Nor Even Northug, který zajel čas 2:58,92. Druhý Švéd Max Novak zaostal o 0,65 sekundy a třetí Fabián Štoček o 1,63 sekundy. Petter Northug dojel čtvrtý. „Cítím se strašně. Když nemáte natrénováno, je těžké jet tři okruhy v takovém tempu,“ svěřil se Northug, který bude v sobotu relaxovat.