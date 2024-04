Diana Cholenská z Lučan u Jablonce má za sebou další úspěšnou sezónu. Mladá ski crossařka jde do každé sezóny s velkými plány. Konkurence je stále silnější, ale ona se mezi světovými závodnicemi určitě neztratí. Naopak.

Diana Cholenská | Foto: Aleš Cholenský

Diana Cholenská zakončila svoji další ski crossařskou sezónu. Na juniorském mistrovství světa prošla až do malého finále. Dosáhla nejlepšího výsledku z českých účastníků, obsadila šesté místo. Teď se chystá splnit další svoje plány, mezi které patří maturita a přijímací zkoušky na vysokou školu

Máte za s sebou úspěšný start na MS juniorů ve Švédsku. Kolik chybělo, abyste stála na stupních vítězů?

Myslím si, že chybělo docela dost. Já zajela dobré jízdy a ty holky je zajely ještě líp. To abych stala na stupních, tak by mi ten den muselo všechno přát a musela bych mít i nějaké to štěstí.

V čem jsou závodnice Německa lepší?

Asi se nedá říct jedna konkrétní věc. Je toho spousta. Od týmu přes podmínky na trénování a zázemí. A od toho se to pak všechno odvíjí. Já jsem vlastně i docela překvapena, že i když oni mají takový nadstandard, tak i tak jsem jakžtakž schopná udržet krok. Ale jde to hodně těžce.

Byl to poslední závod sezóny?

Ano, tohle byl můj vrchol téhle sezóny.

Jak hodnotíte tuto sezónu?

Kdybych nepočítala závody v San Pelegrinu, tak bych to hodnotila kladně. Ve všech evropských pohárech jsem byla vždy v tom 8 až na tu Itálii. Ale myslím si, že to nebyla úplně špatná sezóna.

Čeká vás maturita. Jak stíháte přípravu?

Snažím se stíhat, ale je to dost těžký. Školu jsem obětovala před závody a musím počítat s tím, že maturita bude dost těžká.

Kdy vás čekají písemné testy?

Vlastně už bych za sebou měla mít slohové práce. Ale kvůli MSJ jsem je psát nešla, abych se stoprocentně připravila na můj důležitý závod, takže slohy mě čekají v září. Didaktické testy jsou 2. a 3. května.

Co vás čeká v nejbližších týdnech?

Učení a učení a vlastně ještě příprava na talentové zkoušky na vysokou. Ještě máme příští týden svazovou akci, kde se potkají všechni sportovci. Ale učení je teď opravdu můj program.

Budete dělat přijímačky na vysokou školu?

Ano. Budu dělat přijimacky do Prahy. Ale mám i takovou pojistku a to je vysoká škola v Brně, kde jsem už přijata na základě medaile z MSJ 2021.

Co bude na prvním místě při další volbě - vysoká škola nebo sport?

Ta volba už nastala v únoru. Do konce února jsem musela podat přihlášky a vybírala jsem si školy, kde budu moct sportovat. Takže sport to vyhrál.

Závodila jste naposledy jako juniorka. V jaké kategorii budete jezdit dál a v čem to pro vás bude nové?

Vlastně to pro mě v ničem nové nebude. Jedina změna je ta, že už si nezazávodím na MSJ. Jinak v ničem.

Jaké máte další sportovní plány?

Moje sportovní plány? No, tak teď mám volno po sezóně a pak začne příprava. Pojedeme asi na lyže a nějaká suchá soustředění. Ale popravdě ještě moc nevím.

Plánujete také účast na OH v Turíně?

Naučila jsem se už moc neplánovat, protože pak člověk muže byt zklamaný, že to neklaplo. Je to nějaký bod, ale je to až za 2 roky. A do té doby se muže stát cokoliv. Samozřejmě se na to budu připravovat a uvidíme, jak to dopadne.

Co pro to musíte udělat, jaké časy splnit?

Jestli se to nezmění, tak mi stačí, abych byla v Top 32 ve svěťaku celkově.

Startujete v týmu Dukly. Jaké máte podmínky k přípravě a reprezentaci ČR? Máte dostatek sponzorů a partnerů?

Od Dukly mám maximální podporu. Diky Dukle jsem mohla odjet všechna soustředění a bez ní by to opravdu nešlo. Samozřejmě na tom mají podíl i moji sponozoři, ale Dukla mi dává vše, co potřebuji.

Z čeho jste měla v uplynulé sezóně nejhezčí pocit a na co nejraději vzpomínáte?

Pro mě byl nejhezčí pocit to, když jsem dojela do cíle, tak to jsem byla spokojená.