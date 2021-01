Diana Cholenská z Jablonce, úspěšná závodnice ve skicrossu, má za sebou první světový pohár ve švýcarské Arose.

Na úvod absolvovala noční sprint. A konkurence se sešla na startu velmi silná. „Škoda, že byl tento závod bez diváků. Standardně tam je dvanáct až patnáct tisíc lidí,“ litoval otec Diany a manažer českého skicrossového týmu Aleš Cholenský.

Závodili za plotem

Závod hodnotil jako výborně připravený. Ale jen ten pocit, že cíl byl v centru města a nebyli tam žádní diváci, vnímal jako velmi zvláštní. „A navíc trať obehnaná plotem, na kterém byla folie, aby nebylo ani vidět,“ dokreslil atmosféru závodu.



Diana si v Arose vybrala nováčkovskou daň. V kvalifikaci v polovině trati byla na devátém místě. Jedno nedoskočení ji posunulo na dvaadvacátou pozici. V trénincích ale jezdila do desátého místa a starty měla do šestého.



Ve startovním poli byla nejmladší závodnicí. Tento závod pro ni znamenal velkou zkušenost. A také jí přinesl srovnání, jak na tom je.

Špičce se vyrovná

„Když bude pracovat jako do teď, budou se jí vyhýbat zranění a bude mít i trochu štěstí, mohla by být rovnocennou soupeřkou světové špičky,“ řekl Aleš Cholenský. V obou závodech jela v silné konkurenci závodnic. Jezdecké chyby ve stejném místě v obou závodech ji ale nedovolily závod dokončit. Obzvlášť druhý závodní den byl velice mrzutý.



„Diana jela v heatu s celkově třetí závodnicí z předešlého dne a s budoucí třetí závodnicí. Jela velmi vyrovnaný závod a do pádu byla na druhém postupovém místě. Je to veliká škoda, ale také dobrá zkušenost,“ dodal manažer. V lednu ještě Diana Cholenská absolvovala Evropský pohár v Reiteralmu. Drobné zranění ji nedovolilo start v závodě a zároveň ji překazilo odjezd do švédského Idre. Příprava ale probíhala dle plánu a Diana je připravená na další klání Světového poháru, který se koná v německém Feldbergu poslední víkend v lednu.



Za vrchol sezóny ovšem nadějná jablonecká skicrosařka považuje závod na Mistrovství světa juniorů. To se uskuteční na konci března v ruském Krasnojarsku.