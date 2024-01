První závody jabloneckých skicrossařů v roce 2024 se konaly v rakouském Reiteralmu. Tam je čekal týden plní závodů na různých úrovních. Sérii odstartoval juniorský závod, kterého se zúčastnilo třicet závodnic ze třinácti zemí světa.

jablonecké skicrossařky | Foto: Aleš Cholenský

Jablonecká závodnice Diana Cholenská si vyjela úspěšný začátek roku. Pak následoval den odpočinku a přišel závod Evropského poháru, ve kterém je jejím cílem umístit se v celkovém pořadí do třetího místa. Když se to povede, bude to veliký úspěch nastupující mladé generace skicrossařů.

Po čtyřech odjetých závodech je Diana zatím na celkovém druhém místě. V Reiteralmu ukončila vždy vítěznou jízdou, výhrou v malém finále, a tak v obou závodech obsadila páté místo.

"Vím, že bylo v sobotu na lepší umístění, ale v semifinále jsem předvedla nejhorší start ze všech jízd tady, a tím jsem se o velké finále připravila. Škoda. Teď odjíždíme na další závod do švýcarského Lenku mé oblíbené země, kde se mi dlouhodobě daří, tak snad tam předvedu zase super jízdy a posune mě to k vysněnému cíli," přeje si Diana.

Závody FIS kategorie už nadějná závodnice vynechala z důvodu odpočinku a přípravy na další kolo Evropského poháru.