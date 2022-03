V libereckém klubu FBC Liberec už s tím mají dost zkušeností. „K povinnosti nosit brýle jsme přistoupili od začátku letošní sezony a týká se hlavně hráčů a hráček do kategorie mladší žáků (U13). S tím, že počítáme, že v dalších sezónách na to navážeme i v kategorii starších žáků,“ uvádí Radek Valeš, trenér mládeže i aktivní hráč dospělého mužstva.

Podobně se k brýlím přistupují i trenéři SCC Semily. Manažer klubu Jan Šimon popisuje situaci v jejich oddílu: „Před letošní sezónou se trenéři mládeže domluvili a odsouhlasili, že pro kategorie přípravka, elévové a mladší žáci bude nošení ochranných brýlí povinné. Pro ostatní je to dobrovolné.“

Na zodpovědnost hráčů nebo rodičů spoléhají v oddílu Florbal Jablonec: „Zatím jsme se tím nezabývali, používání brýlí je dobrovolné. Budeme to řešit výhledově, výzva Tatranu je pro nás inspirace se tématu ochrany očí začít věnovat. Pocitově bych chtěl v našem klubu jít spíše cestou argumentace než povinného zavedení,“ uvažuje manažer klubu Tomáš Beran a uvědomuje si štěstí: „Za svoji dvacetiletou kariéru jsem se setkal se zraněním oka pouze jednou, a to v kategorii mužů.“

S Tomášem Beranem se shoduje i Šimon z SCC Semily: „Musím to zaklepat, zatím nic vážnějšího, pouze maximálně drobné šrámy. Zranění očí nebývají častá, ale když už se něco stane, tak následky mohou být fatální a nevratné. Zrak má každý z nás jen jeden.“

Finové dospěli k zavedení pravidla na základě roční studie, která na miskách vah poměřovala nebezpečí a závažnost zranění oka proti všem nevýhodám, které z používání mohou plynout pro hráče. Podle studie si nejčastěji si hráči stěžovali, že brýle padají z hlavy, že se zamlžují a že se v nich cítí směšně. Devítiletý elév FBC Liberec Matěj výsledky potvrzuje: „Mně ty brýle na obličeji docela překáží, když hraju. Vadí mi, že hůř vidím, protože se potí. Ale i tak je nosím, protože musíme.“ Ve stejné skupině hraje i o rok starší Jakub a ten si na brýle zvykl snadno: „Nevadí mi vůbec v ničem a je to lepší kvůli té ochraně. Akorát mám nejradši modrou barvu, a tak bych chtěl spíš modré,“ vysvětluje mi mladý sportovec v brýlích s černou obroučkou.

Vysvětlit povinnost nosit brýle dětem, kteří s florbalem začínají, je výrazně snazší než chtít to po hráčích, kteří bez nich hráli leta. Nejlepším argumentem je vlastní zkušenost. Jendu takovou zažil na začátku sezóny Radek Valeš: „Děti se mě na prvním turnaji mohutně ptali, proč musí nosit brýle. Po prvním zápase došlo na naší straně k nechtěnému zásahu florbalky do brýlí. Ty praskly a myslím si, že i díky jim jsme předešli nepříjemnému momentu. Pak je všichni nosili mnohem radši.“

S postupným zvykáním se u zavedení nových pravidel počítá: „Počítáme s tím, že pokud budeme důsledně požadovat brýle od nejmenších dětí, tak jim budou připadat brýle přirozené a nechají si je i do starších kategorií, když už si budou plně vědomi, co by se mohlo stát, kdyby je neměli,“ míní Valeš. Mimo to jsou brýle nutností jsou brýle také pro hráče, kteří nosí dioptrické brýle.

Nejinak tomu bylo například při zavedení povinných ochranných pomůcek v jiných sportovních odvětvích. Například v hokeji se v roce 1979 zavedly povinné helmy nejdřív pro všechny nově registrované hráče. Úplně poslední sezónu odehrál bez helmy Craig MacTavish za tým Saint Louis Blues až v roce 1996, pouhé dva roky před Naganem. Nebo v cyklistice trvalo prosadit zákon o povinných helmách od prvního návrhu v roce 1991 celých 12 let. S povinnou cyklistickou helmou vyjeli závodníci poprvé na Giro d'Italia v roce 2003. Téměř všichni jezdi tou dobou už v helmě několik let jezdili.

Vyšší bezpečí není nijak výrazným zásahem do rozpočtu. „Ochranné brýle se dají koupit v každém specializovaném obchodě. Pořídit se dají okolo pětistovky, což vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobou investice není zas tak velká částka. Nejdůležitější je, že musí být licencované, aby se například při nějakém úderu florbalkou neroztříštili a nezpůsobili ještě horší zranění,“ upozorňuje Radek Valeš.

Hráče v brýlích uvidíme na palubovkách v každém případě čím dál tím častěji a doufejme, že díky tomu nebudou k vidění v čekárnách očních lékařů.