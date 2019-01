Jablonec n. N. - Minirozhovor se Štěpánem Chroustovským, bývalým reprezentantem České republiky.

O titul Jizerskohorský muž soutěžili muži i ženy v extrémním závodě v Jizerských horách. Po plavání, jízdě na kole, vynášeli pod lanovkou na vrchol Tanvaldského Špičáku v batohu polovinu své váhy. Vítěz Štěpán Chroustovský | Foto: DENÍK/ Petr Šimr

Třetího vítězství v řadě extrémního závodu Jizerskohorský muž a pohár do trvalého držení získal exvicemistr světa v duatlonu a bývalý český reprezentant v duatlonu a triatlonu třiatřicetiletý Štěpán Chroustovský.



Zrekapitulujte svůj sobotní závod?

Od loňského závodu jsem neplaval, přesto jsem vylezl první z vody ovšem s nepatrným náskokem. Na kolo jsme vyrážel sám a na 15. kilometru v okolí Královky mě dojel Novota. V tu chvíli za námi nikdo nebyl a bylo mi jasné, že spolu budeme bojovat o prvenství. Na kole jsme jeli bok po boku, protože nahoře byla velká zima – deset stupňů Celsia, pršelo a místy byla hustá mlha. Na červenec spíš podzimní počasí, oba jsme byli hodně promrzlí. Ani v háku jsme nemohli jet, protože stříkalo bláto. Do cíle jsme dojeli prakticky spolu. Novota měl nepatrný náskok, protože jsem v závěrečném sjezdu píchl zadní kolo a s defektem dojel do cíle. Vše rozhodla předposlední disciplína – vynáška. Tu jsem letos šel o pět minut rychleji než v loňském roce. Lépe jsme si rozložil síly a myslím, že jsem zde uplatnil zkušenosti z přecházejících ročníků. Na kopci jsem měl minutový náskok, který jsem v závěrečném seběhu ještě navýšil.



Kdy jste si začal věřit, že závod vyhrajete potřetí?

Bylo to asi dvě stě metrů před koncem vynášky. Otočil jsem se a viděl, že Novota je dva sloupy za mnou a stále ztrácí. Navíc ho znám a vím, že je horší běžec. Jediné, co by mne v tu chvíli mohlo o vítězství připravit, by bylo nějaké vážné zranění při seběhu, ale jinak jsem byl přesvědčen, že mu uteču, a to se potvrdilo.



Dosáhl jste třetího vítězství v řadě. Který ze závodů byl z vašeho pohledu nejtěžší?

Letošní ročník byl těžký z pohledu počasí, které bylo nejhorší ze všech předcházejících závodů, ale paradoxně mi závod skvěle vyšel a mám z něj nejlepší pocit, cítil jsem se v něm dobře svalově i fyzicky. Z tohoto pohledu byl asi nejtěžší první ročník, ve kterém bylo hrozné vedro a nevěděl jsem do čeho jdu, hodně jsem se na trati trápil. Třetí byl těžký v tom, že jsem skoro do posledních okamžiků bojoval o první místo, musel jsem se kousnout a bojovat až do konce. V předcházejících ročnících jsem měl vždy po cyklistické části dostatečný náskok.



Ve své kariéře jste startoval na mnoho závodech, kam Jizerskohorského muže řadíte?

To je těžká otázka. Je to specifický a pěkný závod, myslím, že to srovnání nelze provést už z pohledu, že pět let vrcholový sport nedělám. Přes rok občas jezdím na kole, chodím na spinnig, ale jinou přípravu nemám. Neztratil jsem však závodní srdce a jsem rád, že na to stále mám. Jsem soutěživý typ a na co sáhnu, to chci vyhrát, když na to nebudu mít, nebudu závodit.



Pojedete i příští rok?

Rok je dlouhá doba, po závodě si říkám, že ne, ale jak to vypadá, a pokud se nic nestane a trošku potrénuji, pojedu rád. Je to pěkný a pestrý závod.