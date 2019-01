Jablonec n. N. - Jablonecký volejbal zve svoje bývalé hráče, ale i fanoušky 24. dubna v 15 hodin do kokonínské sokolovny.

Volejbal. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK

Jablonec, to vždy bývalo lyžování, atletika a fotbal. Ale v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století ve stínu těchto sportovních odvětví v Jablonci kraloval další sport, a tím byl volejbal. V tehdejším oddíle TJ Bižuterie hrála řada vynikajících hráčů.



V Jablonci se hrála extraliga mužů i žen, venkovní kurt v místě dnešního hokejového stadionu u jablonecké sokolovny to bývala tvrz, ze které se body příliš nevozily. Jablonecký volejbal se výrazně prosadil mezi volejbalovými centry, kterými odjakživa byly Praha, Brno a Bratislava.



Připomenout zlatá šedesátá si tato generace naplánovala na 24. dubna se začátkem v 15 hodin v kokonínské sokolovně. Iniciátoři zvou všechny přátele volejbalu, bývalé hráče všech generací, fanoušky na toto setkání, které bude mít na programu jediný bod: zlatá léta jabloneckého volejbalu!



Pro současníky připomínám, že ve zlatých letech jabloneckého volejbalu hráli muži i ženy nejvyšší československou soutěž – volejbalovou extraligu. Zvláště ženský tým patřil do špičky a trenér Josef Kukula měl parádní základní šestku opírající se o „bombardérku“ Irenu Tichou-Hrádkovou, konstruktivní Janu Kukulovou a bojovnice jako Moskalovou, Štruplovou a další. Muže vedl v roli trenéra Jirka Kůtek, tým se opíral o dělového smečaře Ivo Danileviče, nahrávače Josefa Hraše, Vondřicha, Paliče, Zákoru, Štrupla, Krause a další.



Jablonec byl tehdy mezi volejbalovými baštami velkoměst skutečným zázrakem a fanouškové vzpomínají dodnes na řadu dramatických zápasů, kdy rušno bylo nejen na palubovce či kurtu, ale i v ochozech či hledišti sokolovny. Návštěvy některých volejbalových duelů by divácky konkurovaly dnes i těm, co chodí na ligový fotbal.