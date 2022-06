„Určitě máme na startu základ českého bikingu. Pořádáme Český pohár horských kol v olympijské disciplíně cross country, ve které máme také olympijského vítěze Jaroslava Kulhavého. Český pohár je zařazený do kategorie C 1, takže se body závodníkům započítávají i do světového poháru,“ informoval o velké víkendové akci její ředitel Miloslav Hollósi.

Tratě vedly v okolí bedřichovského stadionu. Za domácí KC Kooperativa startovali mládežníci v kategorii kadetů, jedna závodnice v kategorii 23 a jeden nadějný cyklista v kategorii žáků.Po oba dny bylo na Bedřichově rušno. Závod se netýkal jen profesionálů a už zkušených jezdců, ale nedělení program byl zaměřený na mládežnické kategorie.

„V sobotu se jely kategorie od kadetů až po dospělé. A v neděli pak jedou děti na odrážedlech až po kategorii žáků ve věku třinácti, čtrnácti let. S celkovou účastí jsem spokojený, dorazilo skoro stejně závodníků jako v loňském roce.“ Cyklistům přálo počasí po oba dny. Ale většina startujících potvrdila, že se jim daleko líp jezdí, když je mokro a i déšť a k tomu ještě na technicky hodně těžké trati, kde nechybí hodně kamenů, kořenů a jiných překážek.Na bedřichovském stadionu se vyřádili i mládežníci, pro které pořadatelé připravili krátké okruhy s různými překážkami přímo v centru stadionu. A komu to bylo málo, mohl si odskočit ještě do sousedního lanového parku.Účastníci byli spokojení, závodní sezóna se cyklistům plní a každý víkend mají nějaký závod. Takový režim je bude provázet až do října. Budou sbírat body a medaile v mnoha dalších akcích.

Kategorie Elite pod 23: 1. M. Rauchfuss, Česká spořitelna, 1:23:56,7; 2.L. Kobes, Gapp System, 1:23:33:,5; 3. J. Vastl, Gypp System, 1:25:04,0Kategorie ženy: 1. J. Čabelická Gapp System, 1:29:28,4; 2. J. Czeczinkarová Liv Elmtrade Racing 1:31:16,0.3. K. Štěpánová, yklostar Head irelli, 1:33:38,5.

Všechny výsledky na sportsoft.cz