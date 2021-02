A snad právě proto, že provozuje tuto činnost už čtvrtstoletí, v současné složité situaci říká: „Co je jeden rok proti pětadvaceti. Věřím, že se všechno zase vrátí do normálu.“

Ve svém studiu stále pokračuje v nabídce on line cvičebních lekcí. „Už je to unavující. Ale jsem se svými klienty stále v kontaktu. Jednou za měsíc dostávají aktuální newsletter se zprávami. Připravili jsme pro ně s mými kolegyněmi také soutěž v přeskocích přes švihadlo a pro děti ve volné skladbě. Připojila se k nám dokonce i děti z Lubence, kde jsem pak byla předávat medaile,“ vyjmenovala část aktivit svého studia Jana, která už má v hlavě další a další nápady.

Už zase plánují koloběžky

Na šestého března plánuje výlet na koloběžkách pro dospělé, který jim v přírodě zpestří některými cviky metody Fit Pain Free. A také neporuší tradici akcí pro ženy při příležitosti Mezinárodního dne žen, kterou pořádá pro své cvičenky každoročně. „V Jinolicích už máme osvědčené kolečko. Chceme se vyhnout davům, vyhledáváme méně známá místa. A zatím se nám to vyplácí. Samozřejmě nebude tradičně chybět ani kytička k svátku žen,“ prozradila Jana.



A jak reagují na takovou nabídku klienti? Někteří z nich navštěvují její studio už řadu let. Nikdo si před rokem nedovedl představit, že by koronavirus mohl jejich pravidelné cvičení omezit natolik, že bude studio zavřené.



„Klienti zatím drží. Je to už ale dlouhé. Já to určitě nevzdám. Stojí mi to za to, i když je to finančně náročné, i psychicky. Budeme vymýšlet a nabízet další akce,“ má jasno aktivní cvičitelka.

Učí, jak zvládnout online lekce

Jana Boučková se také hodně věnuje dětem. „Mám v plánu už od března trénovat jednou týdně s dětmi venku, a to jak v Železném Brodě, tak v Semilech. Samozřejmě dodržíme všechno, co se musí. Doufám, že se ale situace co nejdříve změní. Musíme koukat dopředu, ne zpátky,“ uvádí optimisticky ke svým plánům.



Po jejich cvičebních lekcích se klientkám i dětem stýská. Jaký bude ale jednou návrat do normálu? „Mohutný návrat to nebude, možná naopak průšvih. Lidé se budou ostýchat po tak dlouhé době, možná se budou i bát cvičit v kolektivu. Mnoho z těch, kteří k nám chodili, se za celou dobu neměli možnost připojit on line na naše lekce. O to víc se jim vlastně cvičení vzdálilo. Moje kolegyně Mirka některým z nich s on line připojením pomáhala, takže jsme se snažily je naučit jak lekce využívat a mít tak možnost si zacvičit, hýbat se. Tato situace ale potvrdila, že počítačová gramotnost lidí u nás zase tak velká není,“ zdůraznila majitelka Fit Studia a dodala, že on line svět, ve kterém teď většinu času naopak tráví hlavně děti, je pro ně velmi nebezpečný.

Další akce

Jana je optimistka. Plánuje dál a dál chce nejen železnobrodskou a semilskou veřejnost zvednou od počítačů a ze židlí. Už od března chystá další zajímavé akce. „Připravujeme noční běh, v dubnu Hry všestrannosti a v květnu orientační běh. A všechny zveme,“ vzkazuje těm, kterým už pohyb chybí.