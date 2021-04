Ke sportům ho přivedla sestra Martina, úspěšná kick boxerka, mistryně světa a držitelka mnoha dalších titulů. „Vždycky jsem chtěl hrát florbal, ale to doma neprošlo. Táta dělal při škole zápas, a když ještě začala dělat bojové sporty ségra, neměl jsem na výběr. Nejdříve jsem z toho byl hrozně zklamaný, jelikož i kdyby mi rodiče florbal povolili, stejně se neotevřela přípravka pro můj ročník.“

Takže nebylo vyhnutí…

Začal jsem nejprve trénovat jiu – jitsu, a říkal si, že se přihlásím příští rok. Všichni kluci u nás ve škole hráli buď florbal nebo fotbal, a já jsem chtěl také. Po roce tréninku bojových sportů mě zájem o florbal opustil úplně, a já věděl, že jsem si vybral správně. Spoustu dětí na tréninku nevydrželo a většina začala postupně odpadat, třeba kvůli škole, kamarádům, no a já jsem se prokousal až do dnešní doby.

Pomáhala vám sestra?

Martina je takový tahoun naší rodiny. Vždy něco vymyslí, začne dělat a přivede k tomu mě. Na jednu stranu to má jako takový průkopník hodně těžké. Vždycky musí všechno prosadit a přesvědčovat ostatní, že je to fajn nápad. Já vždycky protestuji a nakonec se přidám.

Kdo koho trénuje, kdo má hlavní slovo při tréninku?

V dřívějších dobách jsme spolu hodně trénovali. To nám ale přestává fungovat. Podnikáme se sestrou úplně všechno, od společného výcviku v autoškole, až po výjezdy do zahraničí. Jsem ségry pravá ruka a ona zase mojí. Vím, že se na ni mohou ve všem spolehnout a věřím, že to má opačně úplně stejně. Co se však týká tréninku, máme hrozný problém.

Co je tím problémem?

Neumíme se navzájem praštit. Například, když hrajeme naši oblíbenou hru fackovanou, to je vlastně takový nácvik na vykrývání úderů, není sestra schopná mi dát facku, ale s cizími problém nemá, ty pronásleduje po celé tělocvičně. Umí být velmi agresivní. S kamarády a se mnou však problém má. Má mě a kamarády moc ráda a bojí se, aby někomu něco neudělala. Já to mám podobně. Navzájem zranění toho druhého velmi prožíváme. Když se něco stane ségře, snažím se jí být co nejvíce nápomocný.



V čem ta pomoc spočívá?

Zrovna jedno zranění mám a sestra se mě snaží každou chvíli něčím udělat radost. Přinesla mi obrovské balení mých oblíbených džusů a teď jsem ji načapal, jak hledá recepty, co by mi upekla.



Co a jak trénujete rád?

Důležitou částí našeho společného tréninku je například i fyzická kondice. Rád chodím běhat, ale sestra běhání nesnáší. Takže, když chci jít běhat mnohokilometrové vzdálenosti, sestra mě proklíná. Já zase nemám rád ségřiny rovinky smrti. To je zase její taková specialita, to zase nadávám já. Takže spolu trénujeme a pilujeme nové techniky. Martina je však úplné poleno a nic si nepamatuje. Koordinace a motorika ji nic neříká, takže trvá hrozně dlouhou, než něco pochopí. Já sestru školím na zemi, ona mě v postoji. Takže ano, trénujeme spolu, ale někdy je to boj, stejně tak jako v životě. Za nic na světě bych ji ale nevyměnil.



Líbí se vám, když dívky dělají takhle tvrdý sport?

Ano, musí se však jako holky chovat a také vypadat. A taky, aby se hezky o sebe staraly. Nechtěl bych jen, aby bouchala do pytle, v hlavě měla jen diety apod.

Chtěl byste, aby takový sport dělala vaše přítelkyně?

Nezáleží na tom, může dělat jakýkoliv sport. Měla by být aktivní jako já. To bude stačit. Byl bych též rád, kdyby mě podporovala.

Co na své sestře obdivujete?

Neznám většího dříče než je ona. Když ostatní končí, ona teprve začíná. Také nechápu, kam pořád chodí na tak dobré nápady. Nikdy bych to nevymyslel. Také mě vždycky dokáže rozesmát a se vším mi pomáhá. Nikdy se na mě nevykašle, ale já na ni někdy ano.



A je něco, čím vám jde na nervy a do vám na ní vadí?

Dělá toho hrozně, hrozně moc a spoustu aktivity vyžaduje i ode mě. Také je hrozně nechápavá, což mě vytáčí.

Znáte ji dobře? Víte třeba, jaká barva se jí líbí nebo co ráda čte a na jaký film by se dívala, když by se nudila?

Ano, velmi dobře, a ona zase mě. Je však pravda, že mě dokáže vždy něčím šokovat. Jako její bratr musím říct, že někdy je trochu nevyzpytatelná. Její favoritem je růžová, miluje animáče. Takže ji pusťte Shreka a Madagaskar a bude celá šťastná. Také kouká na filmy podle skutečné události a hodně takové naučné.

Máte nějaký oblíbený, společný filmový žánr?

Každý máme úplně jiný výběr filmů. Společně se ale koukáme na horory, baví mě sestru strašit. Naším nejoblíbenějším filmem je horor o klanunovi To. Takže se bavíme hrozně dlouhou dobu tím, že sestře vždy někam schovám obrázek klauna a ona se příšerně lekne. Dokonce jsem jí koupil plakát klauna v nadživotní velikosti, kterým se ozdobila pokoj. Takováto překvápka, nebo spíše dětské srandičky děláme v jednom kuse.



Takže se, i jako dospěláci, pořád pošťuchujete?

To ano. Sestra třeba zase dostala nápad, že by mi do tašky na trénink mohla přibalit něco na víc. Říkám si, že taška je nějaká těžká, otevřu jí a hele.. je tam činka. .!! Samozřejmě to nenechám jen tak a pomstím se jí.



Jak na vás kouká okolí, když si se sestrou navzájem rozumíte. To časté nebývá.

Ještě si taky například navzájem píšeme úkoly. Prostě ségra je zlato. Někdy bych ji nakopl, ale nikdy nevyměnil. Musím však přiznat, že málokdo nás chápe. Nechápu, jak někdo nemůže mít rád vlastního sourozence. Myslím, že patříme mezi výjimky. Jsme takoví mimozemšťané.



Lákal vás někdy jiný sport, vyzkoušel jste jiný?

Určitě třeba ten florbal. Jinak mám rád pohyb a sport celkově. Zkouším a trénuji různé sporty.



Proč jste si vybral právě grappling a jemu podobné?

Mám velmi rád praní na zemi. Různé páky, škrcení. Existuje zde velké množství technik, které se dají pilovat.



Použil byste to, co jste se v tomto sportu naučil, v životě, když by to bylo třeba?

Určitě ano, snažím se připravovat po různých stránkách. Je však pravda, že čím více se učím, tím více vím, kolik toho neumím. Mám velký respekt a pokoru ke všemu. Za sebou mám různé semináře, kempy, výcviky, ale stejně. Nikdy si člověk nemůže být s ničím jistí.

Martina ráda peče, jakou typicky mužskou práci máte rád vy, třeba opravy aut nebo jiné činnosti?

Tak třeba jsem hlavním opravářem sestry. Když sestra něco rozbije, vždycky mi věc předloží, ať ji koukám spravit. Teď například budujeme naši mini tělocvičnu, takže montuju, přibíjím, řežu, Prostě všechno možné. Ségře vždycky dávám úkoly, co má dělat. Takže tady je zase organizace na mě. Jednoduše ona poslouchá v tomto ohledu mě a já zase ji. A že je těch věcí také hodně. Navzájem to nebereme jako buzeraci. Občas se já nebo sestra na sebe vztekáme, ale za chvíli jsme zase nejlepší kámoši. A ano, ségra ráda peče. Miluju její dobroty. Občas přijdu a zaúkoluju ji, že mám chuť zrovna na tohle. A pak simsala bim a už si pochutnávám na dortíku.



Jaké máte plány, čeho chcete ve sportu dosáhnout?

Mám cíle. Další titul, odjet na prestižní kemp.Tak to jsou ty nejbližší. Nerada bych prozrazoval.



Jak to půjde skloubit s dalšími plány, se studiem atd.?

Sport beru jako koníček. Nechci se s ním živit. Pak přijde třeba zranění, a co potom? Příklad si beru na sestře. Tenhle šílenec to stíhá, takže já taky.



Jak vás ovlivnila současná pandemická situace?

Ovlivnila jako každého. Mnoho akcí bylo zrušených a přesunutých. Já, jsem ale člověk, který bere věci tak, jak jsou. Pokud nemohu něco změnit, vůbec je neřeším. To mám výhodu oproti sestře. Ta o všem moc přemýšlí. Takže dělám podobné věci, avšak v upravené míře. Oproti ostatním jsem myslím velmi aktivní, i když mi některé věci chybí.



Až se vrátí všechno do starých kolejí, co vás čeká?

Myslím, že na stav před pandemií se nevrátíme, alespoň hodně dlouho dobu ne. Určitě nás čeká spousta akcí a myslím, že až se to vrátí do normálu, tak budeme se sestrou ty nejvytíženější lidi na světě. Je pravda, že toho se sestrou i v této době máme tolik, že jsme si ani nevšimli, že nějaký lockdown je, a docela rád bych si už také odpočinul.