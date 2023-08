Fit Studio sportovních aktivit Jany Boučkové v Železném Brodě slaví letos už 30. narozeniny. Na začátku myšlenky byla zkušená, talentovaná závodnice ve sportovním aerobiku Jana Boučková, majitelka studia, hlavní organizátorka, trenérka, rozhodčí a také lektorka několika cvičebních lekcí. A na její lekce byla vždycky v tělocvičně nouze o místo.

Jana Boučková | Foto: Dagmar Březinová

Cvičitelka Jana Boučková brzy působení svého studia rozšířila do nedalekých Semil a i tam nabízela služby ve stejném rozsahu. A cvičitelkou zůstala dodnes. Kolem sebe už ale má kolektiv odborně vzdělaných, zkušených, kvalitních instruktorů, trenérů, lektorů, které se věnují jak dětem, tak dospělým.

Aby toho nebylo málo, před deseti lety vytvořila projekt Děti na startu, který oslovil v regionu i celé republice mnoho školek a základních škol a do nabízených aktivit se s radostí zapojily. Jeden čas byla také starostkou železnobrodského Sokola. A poslední dvě volební období je i členkou městského zastupitelstva a od roku 2022 rovněž radní v Železném Brodě.

Na jednu ženu si řeknete, že je to docela hodně aktivit. Jana má k tomu všemu také rodinu a zaměstnání. Všechno se ale snaží skloubit a hledat společné jmenovatele nejen doma, ale i ve škole kde pracuje a následně ve svém studiu. Zcela určitě u ní platí že „všechno souvisí se vším.“ Její diář je plný termínů nejrůznějších akcí. Od ledna do prosince a pak nanovo.

Jednou z předprázdninových akcí byly Hry všestrannosti, které se konaly v Železném Brodě a byly vyvrcholením celoroční práce v kurzech Děti na startu.

Šestičlenné týmy si poměřily síly v osmi až deseti disciplínách. Na startu se sešlo dvě stě padesát dva soutěžících. Dorazily i čtyři týmy z pražské školy v Klánovicích a samozřejmě nechyběly okolní školní týmy například z Plavů, Jesenného, Pěnčína, Maršovice, Železný Brod, Malá Skála a Jablonec nad Nisou.

„Mohl se zapojit každý, kdo si chtěl užít spousty zábavy. Máme k dispozici speciální aplikaci, do které rozhodčí zadávají výsledky dětí okamžitě přes mobil. A tím se velmi urychlí zpracování výsledků a vytvoření výsledkové listiny. Vyvíjíme tuto aplikaci spolu s odborným týmem programátorů, investovali jsme do ní nemalé finanční prostředky. Už máme domluvenou spolupráci s kolegy ze Slovenska, kteří se do soutěžních Her všestrannosti také zapojí. Projekt Děti na startu bude tedy mezinárodní,“ řekla k jedné z předprázdninových akcí hlavní organizátorka Jana Boučková.

Na účastníky čekalo několik disciplín, například skok z místa, hod medicinbálem, člunkový a vějířový běh, hod badmintonovým košíčkem, slalom s raketou a míčkem i slalom bez nářadí. Autorkou disciplín je Jana. „Aktivity navazují na činnosti, které na našich akcích rozvíjíme, například matematická gramotnost, rozvoj jemné a hrubé motoriky, zapojení smyslů, prostorové orientace i čtenářské gramotnosti. Často se setkáváme s tím, že některé děti mají lidské smysly v rámci základních dovedností rozvinuté jen velmi málo nebo vůbec,“ vysvětlila Boučková.

Celostátnímu projektu Děti na startu se Jana plně věnuje už deset let. Jako hlavní koordinátor projektu, který zastřešuje Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, školí spolu s dalšími odborníky nové trenéry a pedagogy a seznamuje je s hlavními myšlenkami a postupy kurzu. Díky spolupráci s FISAF.cz, který má akreditaci MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků získal projekt potřebnou prestiž a odbornost. Každý zájemce o zapojení se do projektu je vítán a může se na Janu kdykoli obrátit.

Kolem sebe má partu výborných lidí, bez kterých by masové sportování dětí realizovat nemohla. Všichni jsou v projektu proškolení a mají, stejně jako Jana, zájem na tom, aby se v kraji stále zkvalitňoval, rozvíjel a zapojovaly se do něj nejen školky, školy, ale i sportovní kluby.

„Instruktory projektu proškolíme ve všech disciplínách, aby věděli, jak správně je vykonávat a jak to učit děti. Samozřejmě dodržujeme pravidla věkových zákonitostí. Dodržujeme, aby děti vykonávaly jen aktivity, které odpovídají jejich věku, tělesnému, mentálnímu a zdravotnímu rozvoji. Bohužel, když zhodnotím pohybovou vyspělost dětí, se kterými jsem se setkala ať už v rámci projektu nebo při jiných činnostech, musím říct, že na tom dnešní děti, samozřejmě ne všechny, dobře nejsou. Upozorňuji na to rodiče, někteří jsou za to rádi, jiní to ale slyší neradi. To už je na přístupu každého z nás,“ uvedla Boučková.

Jako zakladatelka projektu spolupracuje s Asociací pediatrů, s místními pediatry na železnobrodsku a jablonecku a také s dalšími odborníky. „Všechno připravujeme s ohledem na správný rozvoj a vývoj dítěte, s ohledem na jeho zdraví,“ zdůraznila Jana.

Když už se každý těšil na prázdniny, Jana měla ještě před s sebou několik akcí, které se konaly do konce školního roku. A také už přemýšlela nad těmi, které přijdou po prázdninách. V rámci Dne dětí pořádala v Železném Brodě už tradiční běh Panskou zahradou.

Jana Boučková si ale dvouměsíční prázdninovou pauzu nenaplánovala. Zkušená organizátorka už začala připravovat listopadové závody ve sportovním aerobiku a fitness. A hlavně rozšiřuje nabídku sportovních aktivit do dalšího města, do nedalekého Turnova.

Nejčerstvější nabídka kurzů aerobního cvičení Fit studia aerobiku Jany Boučkové se bude realizovat ve spolupráci s klubem Dětský aerobik Turnov. Ten zahájí svou činnost od září v TJ Sokol Turnov. „Počítáme s otevřením nejenom aerobiku, ale i celorepublikového projektu Děti na startu. Ten je určený pro děti od 4 do 9 let, obsahuje základy gymnastiky, atletiky, míčových her i motoriky,“ informuje zájemce Jana Boučková.

Kdy vůbec a jak jste se začala sportu věnovat?

S pohybovými aktivitami jsem začala už na základní škole. Maminka mě přihlásila do Základní umělecké školy do baletní přípravky. Tam jsem strašně brečela, nic jsem neuměla. Později jsem chodila do Sokola, jako mnoho jiných mých vrstevníků, přidala jsem orientační běh a lezení po skalách. K aerobiku jsem se dostala právě v sokole před třiceti pěti lety.

Proč jste si zvolila právě aerobik?

Protože je dynamický, akční. Vždy jsem tíhla spíše k týmové práci a společnému trávení volného času s lidmi, které baví to, co mě.

Jaké je vaše životní krédo?

„Učit se, učit se, učit se“ a „Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.“

A jak zní váš recept na neúnavnost, dobré nápady a pořád optimistickou náladu?

Mít kolem sebe tým skvělých lidí, a já to štěstí mám. Začalo to maminkou, pak vedení hodin s nejlepší kamarádkou Zdeňkou Chmelíkovou, skvělou trenérkou Dášou, ředitelkou v mateřské školce Sluníčko Turnov, týmem s Janou Havrdovou a mnoha dalšími, mezi které již patří i mé svěřenkyně. V současné době jsou pro mě velkou oporou trenéři Sabča, Verča, Pája, Štěpa,Terka a tým klubu FSA spolu s podporující rodinou.

Jaké akce vás čekají do konce roku?

Čeká mě toho hodně, takhle nabitý program jsem dlouho neměla. Mám naplánované školení projektu Děti na startu pro budoucí trenéry z celé ČR, sportovní klubové soustředění. Už teď zařizuji závody Ironboy&Irongirl, které se uskuteční 2. 9. na železnobrodském koupališti, kde děti čeká plavání, koloběh a běh. Týž den dopoledne nás čeká ještě závod SAMC.



Od 4. 9. máme v klubu zápisový týden do všech našich kurzů, a od 11. 9. už začínáme cvičit naostro. Vedu hodiny pro všechny věkové kategorie, takže mám v rozvrhu hodiny pro dospělé i seniory. Samozřejmě nesmím vynechat rozhodování na soutěžích, to je práce, která mě zvlášť baví. Můžu pozorovat děti všech kategorií, jak se vyvíjejí a zlepšují. A v neposlední řadě jsem máma a teď nově i babička, takže nemůžu opomenout i starost o rodinu, domácnost a vnučku Anežku.