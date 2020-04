Další seriál cvičení s kickboxerkou Martinou a jejím bratrem a trenérem Pepou pokračuje. Vyzkoušejte nové cviky.

V další lekci cvičení s kickboxerkou Martinou si vyzkoušíte, jak si podávat ruku. Ale v kliku! | Foto: archiv

Foto 1: Klik a kibadači – V minulém díle jsme se naučili jak správně provést dřepy v kibadači. To se nám při tomto cviku bude hodit. Na pomoc si přizveme parťáka. Jeden z dvojice provede kibadači a držení v něm, druhý z dvojice jde do kliku (pokud nejde klik, zvedneme všechny čtyři body (ruce, nohy) do vzduchu. Všechny body jsou nad zemí.