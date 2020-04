Železný Brod – Tělocvičny má zavřené. Jindy nabité hodiny, které nabízí Fit Studio Jany Boučkové v Semilech a Železném Brodě, osiřely. Ale protože majitelka, lektorka, propagátorka pohybových aktivit pro všechny generace a také autorka projektu Děti na startu si svých klientek váží, snažila se najít co nejdřív řešení.



POMŮŽE TAKÉ RODIČŮM

„Chtěla jsem jim dát možnost, aby se mohly dál hýbat, zacvičit si v rámci možností i doma. A také jsem myslela na desítky dětí, které navštěvují lekce v rámci projektu Děti na startu. Snad tím pomůžu i rodičům, kteří teď mají často problém s tím, jak svoje aktivní ratolesti zapojit,“ uvedla k aktuální situaci ve svém fitku Jana Boučková.

Hned, jak se objevilo nařízení všechny tyto aktivity omezit, pochopila, že se to záporně odrazí také na ekonomice klubu a možná i rodiny. Ani jedno nechtěla dopustit.

Začala řešit hlavně to, co ji živí. „Jednoduché to nebude, musím situaci zvládnout. Navíc mám zaměstnance, se kterým se ani v této chvíli nechci rozloučit. Chvíli nám trvalo sehrát se, pomáhá při organizaci mnoha akcí, táborů, soutěží a dalších aktivit. Má už o všem přehled, vytvořila si potřebné materiály, systém intenzivní práce, je velmi zodpovědná. Takového člověka bych ztratit nechtěla,“ přemýšlí Jana z pozice zaměstnavatele.



JAK TO BUDE S TÁBORY?

Velký otazník visí třeba právě nad tábory jejího Fit Studia. Pořádá je už mnoho let. Má bohaté zkušenosti a o tábor spíše rodinného typu je mezi dětmi velký zájem. „Neděláme velké tábory s mnoha dětmi. Kladu důraz na osobní přístup, víc si to s dětmi užiju a baví mě to. Ale bojím se toho, že, až se situace uvolní, všichni přesunou všechny termíny plánovaných akcí a dojde k přetlaku různých nabídek. Důležité bude pro děti a rodiče řešit konec školního roku, ne přihlášky na tábory a volnočasové kurzy. Tábory a další akce je potřeba plánovat, což vlastně teď vůbec nejde,“ nevidí Jana příznivě situaci kolem oblíbené letní akce.



TERMÍNY NEJDE NAJÍT

Má v plánu ještě řadu dalších akcí a to jsou soutěže pořádané ve spolupráci s Českým svazem aerobiku a fitness FISAF.cz, které musí koordinovat a teď se nemá od čeho odrazit. Musí čekat, jak rozhodne vláda a jak se postupně budou uvolňovat možnosti volnočasových a mimoškolních aktivit.

A další otázka, která se jí honí hlavou, je, zda a v jakém množství se po uvolnění celé koronavirové situace dospělí a děti do tělocvičen vrátí? Kolik času, chuti a peněz budou mít na tyto aktivity?

Kluby fungují na základě klubových příspěvků nebo prodeje permanentek.



BUDOU MÍT NA SPORT?

A právě to může být v ohrožení. Po několikaměsíčním zpomalení ekonomiky celé republiky by se stát mohl zamyslet nad finanční podpoře sportu. „Sport“ by neměl být na posledním místě v tom co bude stát podporovat. Myslím tím i menší kluby a spolky, které se věnují volnočasové aktivitě dětí, prevenci adt. nemohou zůstat bez podpory jejich činnosti.

Současná situace by měla každého přimět zamyslet se sám nad sebou, v péči o své zdraví.To by se mělo stát prioritou každého z nás, jde o morální povinnost každého občana.

Osobně si myslím, že se o sebe lidé příliš nestarají, honí se zejména za finanční podporou zdravotních pojišťoven a nesystematicky využívají tyto příspěvky, které je pro svoje dobré jméno a lákavou nabídku služeb, poskytují.



DOSTANE, ALE NECVIČÍ

Ale vůbec neřeší, jestli opravdu žadatelé investují tyto finance do svého zdraví, jestli sportují, “ zamyslela se nad otázkou zdraví z jiného pohledu lektorka Jana. Pevně věřím, že se posune pozitivním směrem i spolupráce České komory fitness nejen v jednání s vládou, ale i s pojišťovnami. Je přeci jen lepší věnovat více peněz prevenci než nákupu léků nebo různých potravinových doplňků.

Mnozí nyní cvičí z pohodlí svého domova a využívají k tomu sociální sítě. Je skvělé, že i současná situace některé přiměla k pohybu, jen je potřeba najít to správné cvičení. Ne vše, co najdete zdarma je správné, nebo vhodné pro každého a to je potřeba si uvědomit. Nebojte se a domluvte si i osobní trénink, který Vám připraví zkušení lektoři a kde je najedete? Podívejte se na již zmiňovanou Českou komoru fitness, tam v sekci Český registr fitness profesionálů najdete potřebné kontakty. Cvičte tak, aby to pro Vás bylo přínosné, cvičte s rozumem,sportujte pro radost a hlavně se mějte rádi,“ doporučuje Jana Boučková.



NECHTĚJTE JEN PROFÍKY

Je zastánkyní toho, že sportovat a starat se o pohybové aktivity a nabídky pro děti i dospělé je velmi důležité. „Pracovat jenom s těmi nejlepšími, honit se za profesionálními výkony, není to nejdůležitější. Každý nemůže být olympionik či mistr světa. Důležitá je všestrannost, které se může věnovat každý.“

A právě na všestrannost dává důraz ve svých hodinách pro děti, nejen v jednotlivých lekcích, ale v rámci všech akcí, které pořádá.

„Když se uzavřely školy a tělocvičny, tak jsem jim hned nabídla několik aktivit, ve kterých stále systematicky pokračujeme. První týden děti počítaly schody třeba u svého domu nebo v parku, prostě kde se dalo. Druhý týden luštily křížovku, hledaly v parku písmena, složily je, vyšlo jim slovo pohyb. A na to slovo si musely vymyslet pohybovou aktivitu. Třetí týden jsme už cvičili on line, všichni společně, kdo měl chuť se hýbat, tak se přidal. V tomto týdnu mám pro ně připravené také cvičení on line,“ vyjmenovala činnosti pro děti Jana.



VELIKONOCE V POHYBU

A nezapomněla ani na blížící se Velikonoce, kdy při hezkém počasí určitě i rodiče přivítají námět, jak se se svými dětmi zabavit. „Máme připravenou koledu pro všechny děti, které jsou našimi členy a do akce se přihlásí. Dostanou informaci o prvním úkolu a každé jeho splnění je navede k dalšímu úkolu. A tak se dostanou až do cíle. Myslím, že si s dětmi vyhrají také rodiče. Bude to malá a příjemná procházka v okolí svého bydliště pro celou rodinu,“ popsala velikonoční akci organizátorka. Ta už má za sebou také několik hodin cvičení on line s dětmi. Jednoduché to ale nebylo, věnuje se dětem od mateřinek až po 2. stupeň základních škol. „Děti mají placené kurzovné, tak se jim pouze tělocvična změnila na pokoj. Dětem se chci on line věnovat alespoň dvakrát týdně,“ uvedla svoje pracovní plány Jana Boučková.

Tím ale ještě její aktivity nekončí. Může se pochlubit také mimořádnými výsledky závodního týmu aerobiku. Ani ten nezahálí. Děvčata trénují individuálně. „Trenérky jsou s nimi v kontaktu, připravily jim osobní tréninkové plány. Jsou pak ale i s se mnou připojené on line a vidí, jak prvky správně cvičit.

A podobně se věnuje také ženám, které navštěvují její cvičební lekce.



FIT PAN FREE FRČÍ

„Cvičím s nimi také on line. Mám za sebou několik hodin Fit Pan Free. Cvičíme již třetí týden. Klientky se mohou v rezervačním systému přihlásit na hodinu a zacvičit si s se mnou přes počítač. Jsem s nimi v kontaktu, vidím je na velké obrazovce, komunikuji s nimi, stejně tak, jako když cvičím v tělocvičně. Myslím, že mnohé tuto možnost rády využily, protože chtějí permanentku využít a chápou, že se nemůžeme sejít v tělocvičně. Moje asistentka Mirka, všem poslala výborně zpracovaný manuál, jak on line cvičení zvládnout,“ popsala svoji činnost Jana Boučková.

Přiznám se, že když jsem před pěti lety na konferenci slyšela, jak jsou online hodiny populární v některých fitness centrech v zahraničí, nemyslela jsem si, že se mě to bude někdy týkat Pro každého z nás je to něco nového, každý se učíme. Práce má Jana určitě až nad hlavu, oslovit klienty s nabídkou, čekat na reakci, připravit cvičební jednotku, metodické rozbory lekcí. Je to spousta nezaplacené práce. „Svých klientek si ale velmi vážím a nechci jim jen tak oznámit, že se prostě necvičí. I v této mimořádné době chci přijít s nabídkou,“ zdůraznila zkušená lektorka, podnikatelka a manažerka v jedné osobě.