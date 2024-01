Velká novinka zpestřila letošní ročník Dakarské rallye. Organizátoři zařadili do programu dvoudenní etapu Chrono48, ve které musí překonat 626 měřených kilometrů v dunách pouště Rub al-Chálí. Přespávají v bivaku, do kterého se jim podařilo dostat.

Dušan Drdaj | Foto: Foto: Orion - MRG

Nejdále dojel Martin Michek, který je v bivaku E na 462. kilometru. Milan Engel a Jaromír Romančík přespí v bivaku D a Martin Prokeš zase v „céčku“ na 363. kilometru. Velkou smůlu měl Dušan Drdaj, kterému se udělala v zadní nádrži díra a musel skončit. Společně s týmem Orion – Moto Racing Group se přesouvá do Rijádu.

Engel: Když se někoho chytnu, dokážu držet tempo. Chytil jsem druhý dech

Komplikacím se nevyhnul v etapě plné dun Dušan Drdaj. Nadějný jezdec z Prahy se pral o nejlepšího nováčka letošního Dakaru. Z hlavní soutěže ale odstupuje kvůli poškození v zadní nádrži. „Jeho motorku dostaneme až brzo ráno. V tuhle chvíli nic moc nevíme. Buď si ránu způsobil od zadního kola nebo od kamene, těžko říct. Dušana vyzvedl náš presscar a zítra se s ním uvidíme v Rijádu. Pak se uvidí, co dál. Je to škoda a je nám to líto. Vedl si dobře," řekl zástupce týmu.

Engel: Vzhůru do dalších etap. Zítra to bude jen písek a písek