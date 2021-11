Pořadatelem byla taneční skupina Takt Liberec. Vedoucí této skupiny Kateřina Štěpánková uvedla, že díky covidové situaci se letos zúčastnila polovina závodníků a závodnic, než tomu bývá v jiných letech. „I tak se ale v průběhu dne představí přes čtyři sta tanečníků a tanečnic, od nejmenší kategorie až po dospělé.“

Účastníci, neprofesionálové předvedli nádherné choreografie a nápadité sestavy. Bojovali o každý bod. „Jedná se o zemskou ligu, ve které sbírají závodníci a závodnice body, díky kterým mohou postoupit do extraligy, to už ve třídě M. A v této třídě už jsou bráni jako profesionální tanečníci,“ vysvětlila ředitelka a organizátorka soutěže.Do Jablonce přijeli tanečníci z celé republiky.

A na soutěžní listině nechyběli ani zástupci Taktu z Liberce a Jablonce. „Členové Taktu patří mezi lépe umístěné v tabulkách, kteří podávají kvalitní výkony. „Jsem ráda, že máme v našem týmu skvělé trenéry, kteří tancem žijou a díky kterým to pak baví jejich svěřence.“ Na počet zájemců o tanec v Taktu si Kateřina Štěpánková nestěžovala, mají jich stále dost. Ale zavzpomínala, že před dvaceti lety jich bylo několikrát víc, protože neexistovalo tolik dalších sportů.

A navíc se projevila i covidová pauza, někteří už se k tanci nevrátili, jejich fyzička šla dolů a dostat je do starých kolejí, tak to je velmi těžké,“ potvrdila vedoucí skupiny Takt. Taneční liga v Jablonci nebyla poslední soutěží. O posledním listopadovém víkendu jedou tanečníci z Taktu, skupiny M, do Brna. A v premiéře tam budou startovat i v kategorii Art.