Jeden ze svých nejlepších závodů odstřílela Markéta Davidová. Nejenže neminula ani jeden terč, ale obě položky navíc zvládla odstřílet za 53 sekund.

Dlouho to vypadalo na zlato, pak se ale do cíle přiřítila dnes nejrychlejší Lisa Vittozziová. Italka měla v nohách jedno trestné kolo, ale Davidovou o 2,4 sekundy porazila. České reprezentantce patřil pátý běžecký čas.

O bronz se podělily Švýcarka Lena Häckiová Großová a Paulína Bátovská Fialková.

Jessica Jislová obsadila 19. příčku. Může ji mrzet jedna chyba při střelbě vestoje, zůstala totiž první pod čarou v kvalifikaci do hromadného startu.

Čistou střelbou se blýskla Eliška Václavíková, ale s pomalejším běžeckým časem zabrala 30. příčku. Tereza Vinklárková (1+1) skončila 50., Lucie Charvátová (2+3) 53.



Michal Krčmář: „Včera jsem se mohl zlobit jenom na sebe, protože jsem udělal stupidní chyby. Nechal jsem se strhnout rychlostí toho závodu. Už je to ale za mnou a dneska si myslím, že ten závod měl kvalitu. Na ležce jsem se potýkal s větrem, musel jsem cvakat, takže jsem ztratil nějaké vteřiny. Po jedničce vleže jsem věděl, že pokud chci jet o super výsledek, tak musím tu stojku trefit. Pohlídal jsem si ji, nepřipustil riziko a jsem rád, že to popadalo. Závodíme tu z přípravy, každého to bolí a nikdo tu není v optimální formě. Ale je dobré, že se člověk poměří s kluky vepředu a ví, že s nimi může jezdit. Čtvrté místo mě určitě trošičku mrzí, ale řeknu to na rovinu: Tím, že nějaký titul z letního mistrovství mám, tak pokud to není zlatá, je pro můj vnitřní pocit směrem k zimě jedno, jestli jsem druhý, třetí, čtvrtý, pátý nebo šestý. A zítra je taky den.“

Vítězslav Hornig: „Na to, jak jsem se ráno cítil, je to super výsledek. Po tom supersprintu mi trvalo strašně dlouho vůbec se zvednout z postele. Běžecky to byl jeden z mých lepších výkonů. Myslím si, že jsem se vleže klasicky už viděl na trati a tu ránu vytáhl na 10 hodin. Vestoje jsem myslel hlavně na to, abych udržel koncentraci až do poslední rány, což jsme včera řešili s Mattem. Nevím, co se stalo na čtvrté ráně, ale daleko nebyla.“

Markéta Davidová: „Myslím si, že ještě větší váhu než to umístění má ta střelba a výkon. Jsem za to ráda. Snažím se teď zrychlovat střelbu v trénincích a tady je prostor to vyzkoušet, když ještě nejde úplně do tuhého. Zkusila jsem to a byla to nula. Doufám, že se to bude víckrát opakovat. Myslím, že z deště měli všichni radost. Možná kromě trenérů, kteří museli stát u trati.“

Jessica Jislová: „Chyba mě trošku mrzí, protože jsem si říkala, že to dnes zkusím pohlídat víc než včera. Ta jedna rána byla taková hloupost. V těch podmínkách, co tady jsou, je to ještě docela dobrý výsledek. Modlila jsem se za déšť, protože aspoň pocitově je příjemněji, i když to dusno je pořád docela náročné. Určitě lepší než včera.“