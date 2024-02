SKI klub Jablonec má jasnou prioritu, péči o sportovně talentovanou mládež. ​Nabízí jí výborné zázemí, zkušené a kvalitní trenéry a tři kilometry osvětlených lyžařských tratí s možností umělého zasněžování. Odměnou jsou medaile, které členové klubu o každém víkendu vybojují.

SKI klub Jablonec. | Foto: Josef Březina

Ani z posledního lednového víkendu se jablonečtí lyžaři nevrátili s prázdnou. Naopak. Do sbírky klubu přibylo dalších deset cenných kovů.

„Zúčastnili jsme se ve Vimperku Českého poháru dorostu a dospělých. Závody se jely na umělém sněhu. Získali jsme deset medailí. Medailisty byli juniorka Lucie Tůmová zlato a bronz, dorostenka starší Anna Cilichová zlato a bronz, mladší dorostenka Martina Tůmová stříbro a bronz, Adam Smejkal stříbro, Matěj Brožek bronz, mladší dorostenka Magdalena Bradnová bronz a starší dorostenka Sylvie Gubančuková bronz. Pobrali jsme, co jsme mohli. Ale dařilo se nám už i loni, když jsme, jako jablonecké družstvo, byli první s velkým náskokem. Měli jsme ještě další úspěchy a letos se nám zatím také daří. Máme dobrou skupinu, hodně zájemců o lyžování," okomentovala úspěšný víkend trenérka Klára Moravcová.

Ta má určitě co svým svěřencům předávat. Je to bývalá běžkyně na lyžích, která se věnovala především dálkovým běhům. Zúčastnila se také Zimních olympijských her v Soči, kde s českou štafetou byla desátá. Po ukončení své závodní kariéry v roce 2021 se začala věnovat trénování dorostenců ve SKI klubu Jablonec. Lyže jsou stále jejím doplňkem.

„V letošní Jizerské padesátce nastoupím, stejně jako loni, do závodu firemních štafet. Laufy, pokud mám čas, ale sleduji. Jsem s naší mládeží stále na tréninku nebo závodech, tak času moc není," řekla Klára Moravcová.