Po návratu z měsíčního soustředění, které absolvovala elitní desetibojařská skupina v horké Africe, přišel čas krátkého odpočinku. V přípravě na novou sezónu budou závodníci pokračovat. Ve skupině nechyběl ani úspěšný jablonecký atlet František Doubek, kterému se Rucký věnuje už několik let.

„Františka trénuju přes pět let, když na sportovní gymnázium v Jablonci nastoupil jako fotbalista. Tenkrát byl, jak se říká, atletikou nepolíbený. Začali jsme s všestranností a s atletickými disciplínami. A k tomu je nejlepší víceboj. Franta hrál fotbal za Starou Paku. A do Jilemnici na sportovní gymnázium přišel s tím, že chce zkusit hod oštěpem. V oštěpu máme výbornou tradici, držíme český rekord jak v ženách, tak v mužích. Upozornil jsem ho, že než se dostane v hodu oštěpem na dobrou úroveň, tak musí projít všechny disciplíny desetiboje, krátké překážky, vrhy, hody, skoky, běhy a vytrvalost . V osnovách gymnázia toto všechno je a musel to absolvovat,“ uvedl k počátkům atletické dráhy Františka Doubka jeho trenér.