A startovní listiny napěchované významnými jmény jí dávají za pravdu.Hlavní disciplínou memoriálu je přirozeně hod diskem. Tu letos vyhrál výkonem 62,42m Jamajčan Traves Smike před českým Markem Bártou (61,89 m) a Kolumbijcem Mauriciem Ortegou (60,51 m). „Memoriálem se snažíme uctít památku Ludvíka Daňka, který tu vytvořil před 58 lety světový rekord. Zároveň byl ale významnou osobností českého sportu. A díky Imrichu Bugárovi se sem daří dostat opravdu top diskaře,“ vysvětluje prezidentka klubu.

„Jeden rok to tu litevskému reprezentantovi Virgiliovi Aleknovi tak lítalo, že jsme se báli, aby tu neudělal světový rekord. Ne, že bychom mu to nepřáli, ale vyšlo by nás to dost draho. Takové jsou předpisy atletické federace a tehdy to bylo tuším 50 000 dolarů. To vůbec nevím, kde bychom vzali, asi bychom obcházeli diváky s kloboukem,“ směje se Jana Svobodová.

Další disciplínou, kterou sice hodně hodně ovlivnilo deštivé počasí, ale kde přesto padaly slušné výkony, byl skok daleký. Zlato si odvezl český rekordman Radek Juška za výkon 788 cm. Ten už letos dokázal přelítnout i osmimetrovou hranici a má tak před sebou slibnou sezónu.Rekord mýtinku na 100 m v čase 10:33 vyrovnal Stanislav Kovalenko, který za zády nechal i Jamajčana Michaela Bentleyho (10:41) a Jana Velebu (10:42).

Kam za fotbalem: Hraje se třetí liga, ale i nižší regionální soutěže

Ženy otřásly tabulkami především na delších tratích. Půlka patřila Dianě Mezuliáníkové v rekordním čase 2:03,01. Pronásledovaly ji Kristýna Mäki (2:04,18) a Anna Suráková (2:05,89).Turnovské publikum se nakonec marně těšilo na některá další slavná jména. Dorazit měli koulař Tomáš Staněk, běžec Pavel Maslák a oštěpařka Barbora Špotáková, která se bohužel na posledním tréninku zranila.Přesto byly tribuny stadiónu plné.

„Memoriál má pověst nejen ve městě, ale v celém regionu. A to nejen mezi sportovními fanoušky, ale i mezi laiky, kteří tu mají příležitost zažít velkou akci, kterou znají jen z televize. V Česku po Zlaté tretře v Ostravě a memoriálu Josefa Odložila v Praze není větší mítink než náš turnovský,“ vyzdvihuje šéfrtrenér AC Turnov Tomáš Krištof. Sám na memoriálu v mládežnickém věku startoval na trati 400 m a má v živé paměti pocity. „Byla to pro mě obrovská část a pamatuju si, že jsem z toho byl strašně nervózní,“ usmívá se trenér.Turnovský oddíl si na nezájem mládeže nemůže stěžovat.

Není to ale samo sebou a vyžaduje to vysoké trenérské nasazení. Před více než 10 lety klub rozšířil atletické přípravky, kam chodí děti už od 5 let. „Je to trochu podobné všestrannému cvičení jako v Sokole. Řada dětí nám sice po čase odejde, ale pořád nám zůstává široká základna, ve které zůstane řada talentovaných dětí,“ pochvaluje si Jana Svobodová.

Bílek chtěl s fotbalem skončit úplně, ale Horní Řasnice ho udržela ve hře

Jedním z takových odchovanců AC Turnov je i dvacetiletá chodkyně Eliška Martínková. V oddíle je od devíti let a zůstává v něm i přesto, že se pomalu řadí do světové špičky. Loni získala stříbro na ME juniorů v Tallinu a bronzovou medaili na světovém šampionátu v Nairobi. Letos už se jí povedlo splnit limit na MS v Eugene. „My jsme na ní strašně pyšní. Je celkem rarita, že by členem výpravy na mistrovství světa byl atlet mimo vrcholová střediska sportu, to znamená Dukla, USK a Olypm Praha,“ říká nadšeně Tomáš Krištof.Závod na 3 000 m chůze uzavíral program memoriálu a vyplatilo se počkat. Eliška Martínková se dostala v časem 12:38,68 do čela letošních světových tabulek. Rekord memoriálu vytvořil i Vít Hlaváč výkonem 11:49,60.