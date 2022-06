"Trať po nočním dešti oproti pátku trochu ztěžkla, protože na ní bylo dost kořenů. Úplně jednoduchá nebyla. Řekla bych tak padesát na padesát, kdo ji projede a s těmi mokrými kořeny se popere. Pro mne to bylo jenom dobře. Já mám ráda, když musím na trati přemýšlet a nejen tupě jet. Když musím s kolem umět zacházet a mít pro to cit. Baví mě tratě, na kterých dokážete, že to s kolem umíte a není to jen o výkonu a šlapání. Taková trať je pak i super zábavná. A ještě, když sprchne, tak je lepší vzduch a líp se jede.“

Karla pochází z Českých Budějovic a startuje za tým Cyklostar Head Pirelli. Tým je Jaroslava Žitného a sídlo má v Lučanech nad Nisou. Ostatní členové jsou z Libereckého kraje. Karla začala jezdit ve dvaceti letech, až když splnila přání rodičů udělat si nejdřív maturitu. „Dělala jsem dvojjazyčnou školu, takže jsem maturovala i ve španělštině. V rodině to vypadalo, že sportovec bude bratr, který závodně plaval. Já jsem v té době sportovala jen pro radost. Ale pustím se do všeho po hlavě, chci všechno vyzkoušet. Jezdím přes deset let na kole, před tím jsem běhala. Ale utrhla jsem si vazy v koleni a kolo mi doporučil doktor jako rehabilitaci. Tak jsem vlastně s kolem začala a je to o hodně příjemnější než běh.“ Letošní sezóna byla pro Karlu velký otazník.

Poslední závod jela loni v červnu také na Bedřichově. Pak skončila v nemocnici. „Vypadalo to špatně, diagnostikovali mi lymfon v plicích. Byla jsem připravená i na chemoterapii. Podstoupila jsem operaci, vzali mi vzorek z plic a na devadesát pět procent jsem čekala, že to rakovina bude. Poležela jsem si v nemocnici, nesměla jsem v létě na sluníčko. Doma jsem pak mohla jen venčit psy. Pak jsem ale, bohudík, patřila mezi těch pět procent, u kterých se útvar povedl zabít antibiotiky, protože zhoubný nebyl. Rekonvalescence byla ale velmi dlouhá. Taky jsem si vyslechla, že na kolo se už asi nevrátím.“ Ale Karle se návrat povedl. Stála v závodě Českého poháru na bedně.