Diana Cholenská je osmá nejlepší na světě. Má srdce a pomáhá

Jablonecká závodnice ve skicrossu, Diana Cholenská, už má za s sebou bohatou sportovní kariéru. A do další má výborně našlápnuto. Patří do top desítky nejlepších juniorek na světě. A ještě si velmi ráda udělá čas na to, aby pomáhala lidem kolem s sebe.

Skicrossařka Diana Cholenská. | Foto: Dagmar Březinová