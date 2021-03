Jablonecká reprezentace se vrátila domů, ale volno ještě nemá. Na zaslouženou dovolenou musí čekat až do dubna. „Jsou doma a jsou v pořádku. Junioři, kteří měli po juniorském mistrovství světa delší přestávku, mají v Jablonci soustředění. Chodí lyžovat, protože podmínky jsou teď tady skvělé,“ uvedl šéf SKP Jablonec Jan Matouš.

Ostatní členové reprezentačního týmu mají před sebou také ještě závěrečnou fázi sezóny v domácích podmínkách a i oni budou ještě lyžovat. „Někteří dohánějí resty, které v průběhu sezóny nestíhali, například Markéta Davidová se věnuje svému studiu.“

Čeká je kus práce

Výsledky jabloneckých biatlonistů na světových kláních byly střídavé, v některých okamžicích už předvídaly návrat mezi biatlonovou špičku, v jiných zase přivedly biatlonové fanoušky k myšlenkám, že je potřeba hodně zabrat. Co na sezónu říká bývalý úspěšný biatlonista?



„Příjemně nás překvapili kluci, junioři. Děvčata o něco méně. U nich to sice není úplná tragedie, ale víme, že je před námi velký kus práce. A to platí nejen pro juniorky, ale i pro ženy. Ale jsou i sportovci, kteří zůstali za očekáváním. Díky Makule můžeme tuto sezónu považovat za úspěšnou, protože titul mistryně světa se každý den nevozí,“ zakončil optimisticky hodnocení sezóny vedoucí střediska biatlonu v Jablonci. A co říká na ukončení kariéry Ondry Moravce, myslí si, že u biatlonu zůstane?

„Ondra, jak říkal, si teď chvíli dá oddych a vyčistí si hlavu. Jako absolutní profesionál dělal biatlon do posledního momentu naplno. A tak příliš nepřemýšlel o tom, co bude dělat, až skončí. Připraveného asi nemá zatím nic. Nabídky dělat trenéra určitě má. Ale teď si chce hlavně odpočinout a všechno si promyslet. Jako trenér by zase lítal po světě a příliš by se pro něho nezměnilo. Věřím ale, že někde u biatlonu zůstane,“ přeje si Matouš.



Ani tým, který se točí kolem biatlonu a reprezentace, určitě žádné volno nečeká. Závodníci a závodnice využijí duben na dovolené a rehabilitace. Ostatní, jak vedoucí SKP potvrdil, už myslí na nadcházející sezónu. „Budete vyhodnocovat, plánovat. Čeká nás olympijská sezóna. To bude hlavní událost a pro nás základní úkol, na který se budeme připravovat. Musíme vylepšit věci, které nefungovaly a hlavně se dobře na nadcházející se olympiádu připravit. V květnu už začnou všichni trénovat,“ dodal Jan Matouš.