Bedřichov /FOTO, VIDEO/ - Stovky lyžařů si nenechali opět letos ujít Bedřichovský Night Light Marathon – noční jízdu Jizerskými horami. Pořadatelé slyšeli právem samou chválu. Noční atmosféra byla na zasněžených tratích i v cíli výborná. První díl seriálu Ski Tour zná své vítěze i poražené.

Chvíli sníh, chvíli déšť, ale všude dobrá nálada. Taková byla atmosféra bedřichovského Night Light Marathonu. Po oba dny se závodů zúčastnilo tisíc lyžařů. První den jich do stopy vjelo čtyři sta.

„Organizace výborná, všechno bylo perfektně připravené, jen nám to nejelo. Pro mne to byl dneska špatný sníh,“ zhodnotil svůj výkon jeden z členů libereckého týmu Pilsner Ultras. A jeho kolega z České Třebové to potvrdil. „Taky se mi jelo špatně, byl to suchý sníh, neodjíždělo to. Trénujeme často, i v létě. Ale vždycky je to náročné. Bolí to pořád stejně.“ A třetí z týmu s úsměvem svoje dva kamarády doplnil: „Jsem větší a těžší než oni, takže se mi v té oranici taky jelo špatně. Ale jinak jeden z nejhezčích závodů právě proto, že se jede v noci. Ve dne to takové kouzlo nemá, i když třeba na Zadově je také prostředí velmi pěkné,“ vylíčil svoje dojmy člen libereckého týmu.

Pánům zdolání trati trvalo hodinu. Do cíle přijížděli průběžně další závodníci s čelovkami, muži i ženy a u občerstvovacího stánku si sdělovali dojmy z trati.

Do cíle dorazila také usměvavá rodina, na které bylo znát, že si noční závod s čelovkami užívala a že pátečním startem její účast v Night Light Marathonu ještě zdaleka nekončí.

„Jsme z Kamenice u Prahy. A jelo se nám náramně. Podmínky byly výborné, když je to bílé, je to krásné. A nejhezčí na tom bylo, že mne nepředjela ani dcera, ani maminka. Takže jsem nadšenej. A v cíli jsem už dostal i nádhernou odměnu. Dvě pusy. Trénujeme často. Každý den jsme ve stopě. Ale já také ještě doma trénuju u myčky teda u dřezu a nebo s vařečkou,“ prozradil v cíli dobře naladěný otec rodiny Chaloupkovy z Kamenice.

Manželka s dcerou, Dana a Hanka, potvrdily, že tatínek měl ve všem pravdu. A spokojené byli všichni tři také s „mázou“. „Nám maže Skiservis Mára a ten maže vždycky dobře, zaslouží si naše poděkování.“

Chaloupkovi nebyli v Bedřichově poprvé. Mají to tady rádi a vracejí se sem, jak jim to čas dovolí.

Po pátečním závodě plánovala rodina trochu odpočinku a už se těšila na další závod, který je čekal v sobotu. „Zítra si dáme klasiku, zase si v rodině poměříme síly. Dneska jsme jeli o nádobí, zítra pojedeme o večeři. To je velká motivace. Nejezdíme na kilometry, ale na zážitky a hlavně pro tu krásnou atmosféru,“ potvrdil za celou rodinu otec Chaloupka.

Spokojená se závodem a svým výkonem byla i jablonecká Helena Janegová. „Bylo to trošku těžký od Kristiánova nahoru, protože tam byl hluboký sníh. Jinak se mi ale jelo skvěle. Měla jsem výborně namazáno, byla to paráda, podmínky úžasné, pořadatelé na jedničku a super občerstvovačky. Tam jsem si dala jonťák. Nad sebou zasněžené nebe a kolem bílé stromy,“ popsala atmosféru v cíli a prozradila na sebe, že plánuje i Jizerskou padesátku. „Ale na padesát kilometrů si netroufám, jen pětadvacet nebo třicítku, volně,“ uvedla svoje další lyžařské plány.

Ročárek obhájil prvenství

Páteční program Bedřichovského Night Light Marathonu odstartoval dvěma závody volnou technikou. Úplně prvním závodníkem v cíli byl Michal Malík, který si s tratí dlouhou 17,5 km poradil za 48 minut a 4 sekundy. Mezi ženami byla nejlepší Andrea Klementová, jejíž cílový čas byl 52:03.

V delší distanci, která se jela na dvě kola a měřila celkem 30 km, byl mezi muži nejlepší Jiří Ročárek, který obhájil prvenství v tomto závodě z minulého roku. Jeho čas byl 1:17:37. V kategorii žen byla tentokrát nejlepší bývalá elitní běžkyně na lyžích Zuzana Kocumová, která byla při loňském závodě těsně druhá. Zvítězila v čase 1:33:02.

Klasiku vyhrál Řezáč

Po pátečním programu, kdy se jely dva závody volně, se zájemci mohli těšit v sobotu z ještě větší porce závodů. Přes ranní nepříznivé počasí se postupně podmínky vylepšily a nic nebránilo tomu, aby účastníci stihli dobře namazat užít si sobotní noční závody.

Po dětských závodech přišly na řadu tratě na 30, 17,5 a 10 kilometrů – všechny se jely klasickou technikou. Nejrychleji do cíle přijel Michael Weis, který zvládl jako jediný závod na 10 km pod půl hodiny. Z žen byla na nejkratší distanci nejrychlejší polská závodnice Kataryna Witek.

Po druhém místě ze 30 km trati z předchozího dne se na nejvyšší pozici při klasice prodral Felix Wetterling. Mezi ženami kralovala Karolína Grohová s časem 54:02. Nejdelší trasu zajel nejrychleji podle očekávání Stanislav Řezáč, který protnul cílovou pásku za 1:19:56 od startu. Mezi ženami byla nejrychlejší favorizovaná Adéla Boudíková v čase 1:33:22.